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Posted 17 ноября, 03:52

Published 17 ноября, 03:52

Modified 17 ноября, 03:54

Updated 17 ноября, 03:54

Люди погибли

Появилось видео с места гибели четырех детей и матери в Новосибирской области

17 ноября 2024, 03:52
Фото: Изображение Midjourney. Люди погибли
В Новосибирской области погибли дети и мать: СКР показал видео с места ЧП.

В Новосибирской области произошла трагедия — дети вместе с матерью погибли в результате пожара. Происшествие случилось утром 17 ноября в Купинском районе. В поселке Новоселье загорелся дом, где проживала семья из восьми человек. Отец с двумя детьми (13 и 14 лет) успели покинуть помещение, в то время как мать с четырьмя детьми в возрасте от 6 до 12 лет не смогли это сделать и погибли.

Родитель был доставлен в больницу в критическом состоянии. На месте происшествия работает специалист-психолог. По данному случаю начато расследование о причинении смерти в результате неосторожности двум или более лицам.

Следователи вместе со специалистами из МЧС осматривают место происшествия. Была назначена экспертиза для выявления причины пожара.

Видео: СКР.
Мать и четыре ребенка из Новосибирской области погибли в пожаре — возбуждено дело
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