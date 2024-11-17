Появилось видео с места гибели четырех детей и матери в Новосибирской области

В Новосибирской области произошла трагедия — дети вместе с матерью погибли в результате пожара. Происшествие случилось утром 17 ноября в Купинском районе. В поселке Новоселье загорелся дом, где проживала семья из восьми человек. Отец с двумя детьми (13 и 14 лет) успели покинуть помещение, в то время как мать с четырьмя детьми в возрасте от 6 до 12 лет не смогли это сделать и погибли.