Под Новосибирском женщина выбросила слепого котенка в пакете под машину

Posted 19 ноября, 08:57
Published 19 ноября, 08:57
Modified 19 ноября, 08:59
Updated 19 ноября, 08:59
Случилось все в Бердске. Местные жители нашли в пакете котенка. Он лежал на парковке и его в любую минуту могли раздавить машины. Животное находилось там около трех часов.
На записях видео заметно, что принесла его туда женщина. Когда неравнодушные открыли пакет, то пришли в ужас от увиденного там питомца. Котенок еще был слепой, поэтому самостоятельно спастись ему бы не удалось.
На помощь пришли волонтеры. Сейчас они ищут ему хозяев. Питомца назвали Фостер. Ему может потребоваться операция на глаза. Новосибирцы осуждают действия женщины, которая выбросила животное на улицу.