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Posted 2 декабря, 04:39

Published 2 декабря, 04:39

Modified 2 декабря, 04:41

Updated 2 декабря, 04:41

Коза стоит сотни тысяч

Козу похожую на кролика продают в Новосибирске за 300 тысяч — почему так дорого

2 декабря 2024, 04:39
Фото: 1MI. Коза стоит сотни тысяч

Длинноухих коз Гулаби и Камори продают в Новосибирске

В Новосибирске владельцы решили продать коз редкой породы: объявление появилось на одном из сайтов.

Восточных коз продают в Новосибирске. Их порода — Гулаби и Камори. Они имеют необычную внешность — в особенности длинные уши. Поэтому животных часто сравнивают с кроликами. Стоимость одной козочки — 300 тысяч.

На момент написания новости, в продаже осталась трехлетняя коза Гулаби. Она высокая — до 90 сантиметров. Имеет чистую породу. Животное приносит четыре литра молока. Коза родила на свет двух козлят и козочку, которых раскупили по 150 тысяч рублей. Продавец говорит, что Гулаби себя окупит быстро, так как приносит и молоко и козлят. Именно этим обоснована такая высокая стоимость.

Просят за необычную козу 300 тысяч рублей. Доставка осуществляется в любое место, но только за счет покупателя. Животное полностью здорово и имеет все анализы. Кошку в шубе цвета голубое золото продают в Новосибирске.

Фото: Авито
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Продажа
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