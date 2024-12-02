Козу похожую на кролика продают в Новосибирске за 300 тысяч — почему так дорого

На момент написания новости, в продаже осталась трехлетняя коза Гулаби. Она высокая — до 90 сантиметров. Имеет чистую породу. Животное приносит четыре литра молока. Коза родила на свет двух козлят и козочку, которых раскупили по 150 тысяч рублей. Продавец говорит, что Гулаби себя окупит быстро, так как приносит и молоко и козлят. Именно этим обоснована такая высокая стоимость.