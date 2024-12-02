Современная школа с витражами появилась в Новосибирске

Posted 2 декабря, 01:37
Published 2 декабря, 01:37
Modified 2 декабря, 01:39
Updated 2 декабря, 01:39
Образовательное учреждение возвели на улице Авиастроителей. 57-я школа заменила прошлое здание, разрушенное три года назад.
В здании два крыла, которые соединены коридорами. На входе имеются витражи, привлекающие внимание своей красотой. Школа оборудована столовой, библиотекой, залом для праздников, душевыми, музеем и студией телевидения.
Ранее суд арестовал стройплощадки школ, которые не могут построить в Новосибирске по концессии. Возведение приостановлено, а концессионер обвиняется в мошенничестве. Тем временем новые школы и детсады построят в трех районах города.