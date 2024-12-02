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Posted 2 декабря, 01:37

Published 2 декабря, 01:37

Modified 2 декабря, 01:39

Updated 2 декабря, 01:39

Школу достроили

Современная школа с витражами появилась в Новосибирске

2 декабря 2024, 01:37
Фото: 1MI. Школу достроили
В Дзержинском районе открылась новая школа, которую показали в новосибирском Госстройнадзоре.

Образовательное учреждение возвели на улице Авиастроителей. 57-я школа заменила прошлое здание, разрушенное три года назад.

В здании два крыла, которые соединены коридорами. На входе имеются витражи, привлекающие внимание своей красотой. Школа оборудована столовой, библиотекой, залом для праздников, душевыми, музеем и студией телевидения.

Видео: Инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области.

Ранее суд арестовал стройплощадки школ, которые не могут построить в Новосибирске по концессии. Возведение приостановлено, а концессионер обвиняется в мошенничестве. Тем временем новые школы и детсады построят в трех районах города.

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#Эмилия Губарева#Образование#Видео#Новосибирск#Школа#Строительство
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