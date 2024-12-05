Река Каменка под угрозой: в воде нашли нефтепродукты

В 2018 году пойма реки была включена в программу «Формирование комфортной городской среды». Началось строительство первого в России затапливаемого парка, особенностью которого является экологичный подход. Проект предусматривает минимальное вмешательство в природные процессы, сохраняя экосистему реки. Открытие парка планируется в 2025 году. Ранее мы рассказывали о том, как этот проект реализуется — результаты оказались неутешительными.