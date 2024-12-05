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Posted 5 декабря, 10:49

Published 5 декабря, 10:49

Modified 5 декабря, 10:51

Updated 5 декабря, 10:51

Река Каменка

Река Каменка под угрозой: в воде нашли нефтепродукты

5 декабря 2024, 10:49
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Река Каменка

В Новосибирске зафиксировали превышение нормы нефтепродуктов в реке

В реке Каменка, расположенной на территории Новосибирска, выявлено значительное превышение содержания нефтепродуктов и других загрязняющих веществ. Об этом сообщила председатель комитета охраны окружающей среды городской администрации Мария Сидорова на заседании комиссии по экологии.

По результатам исследований, проведенных с ноября 2023 по ноябрь 2024 года в восьми точках отбора, вода содержит превышенные нормы нефтепродуктов, аммония, нитритов, сульфатов, фосфатов, фторидов, фенола и аллюминия.

Экологи связывают это с хозяйственно-бытовыми стоками, поступающими в реку. Состояние реки ухудшилось из-за урбанизации. В начале XX века река играла роль значимой водной артерии, однако сейчас окружена плотной жилой застройкой и дорожной сетью. Единственный открытый участок находится в Дзержинском районе, где проживают более 170 тысяч человек.

Несмотря на способность воды к самоочищению, необходимо устранить источники загрязнения. Одной из ключевых мер станет строительство напорной канализации в Дзержинском районе. На эти цели уже выделено 74,7 млн рублей из областного бюджета. Реализация проекта, одобренного госэкспертизой, намечена на 2025 год.

В 2018 году пойма реки была включена в программу «Формирование комфортной городской среды». Началось строительство первого в России затапливаемого парка, особенностью которого является экологичный подход. Проект предусматривает минимальное вмешательство в природные процессы, сохраняя экосистему реки. Открытие парка планируется в 2025 году. Ранее мы рассказывали о том, как этот проект реализуется — результаты оказались неутешительными.

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#Алина Гурицкая#Общество#Экология#Новосибирск#Загрязнение#Обь#Очистные сооружения
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