Река Каменка под угрозой: в воде нашли нефтепродукты

Posted 5 декабря, 10:49
Published 5 декабря, 10:49
Modified 5 декабря, 10:51
Updated 5 декабря, 10:51
По результатам исследований, проведенных с ноября 2023 по ноябрь 2024 года в восьми точках отбора, вода содержит превышенные нормы нефтепродуктов, аммония, нитритов, сульфатов, фосфатов, фторидов, фенола и аллюминия.
Экологи связывают это с хозяйственно-бытовыми стоками, поступающими в реку. Состояние реки ухудшилось из-за урбанизации. В начале XX века река играла роль значимой водной артерии, однако сейчас окружена плотной жилой застройкой и дорожной сетью. Единственный открытый участок находится в Дзержинском районе, где проживают более 170 тысяч человек.
Несмотря на способность воды к самоочищению, необходимо устранить источники загрязнения. Одной из ключевых мер станет строительство напорной канализации в Дзержинском районе. На эти цели уже выделено 74,7 млн рублей из областного бюджета. Реализация проекта, одобренного госэкспертизой, намечена на 2025 год.
В 2018 году пойма реки была включена в программу «Формирование комфортной городской среды». Началось строительство первого в России затапливаемого парка, особенностью которого является экологичный подход. Проект предусматривает минимальное вмешательство в природные процессы, сохраняя экосистему реки. Открытие парка планируется в 2025 году. Ранее мы рассказывали о том, как этот проект реализуется — результаты оказались неутешительными.