Бывший муж Анны Седаковой найден мертвым в подъезде — что произошло

Posted 17 декабря, 02:10
Published 17 декабря, 02:10
Modified 17 декабря, 02:12
Updated 17 декабря, 02:12
Янис Тимма найден погибшим в подъезде пятиэтажного дома. Спортсмену было 33 года. Как говорят источники, на его заставке была фотография Анны Седаковой и последнее сообщение для нее с просьбой поговорить. Предположительно, баскетболист мог свести счеты с жизнью. Сама бывшая жена на трагедию еще не отреагировала.
Пара познакомилась в 2019 году, а в 2020 году поженилась. Сначала они скрывали отношения, но после о них узнал весь мир. В их союзе на публике царила гармония, однако в 2024 году супруги развелись. Седакова не стала комментировать это событие.
Официально их брак был расторгнут 8 декабря. 16 декабря спортсмена нашли мертвым. В этот день у певицы было День рождения. Янис трогательно поздравил свою бывшую возлюбленную в соцсетях, прикрепив видео с утренника ребенка, на котором Анна расплакалась, а ее муж вытирает ей слезы.