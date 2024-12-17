atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря, 02:10

Published 17 декабря, 02:10

Modified 17 декабря, 02:12

Updated 17 декабря, 02:12

Мужчина погиб

Бывший муж Анны Седаковой найден мертвым в подъезде — что произошло

17 декабря 2024, 02:10
Фото: соцсети. Мужчина погиб
В Москве был найден мертвым бывший супруг певицы Анны Седаковой: источники заявляют, что он писал ей последнее сообщение.

Янис Тимма найден погибшим в подъезде пятиэтажного дома. Спортсмену было 33 года. Как говорят источники, на его заставке была фотография Анны Седаковой и последнее сообщение для нее с просьбой поговорить. Предположительно, баскетболист мог свести счеты с жизнью. Сама бывшая жена на трагедию еще не отреагировала.

Пара познакомилась в 2019 году, а в 2020 году поженилась. Сначала они скрывали отношения, но после о них узнал весь мир. В их союзе на публике царила гармония, однако в 2024 году супруги развелись. Седакова не стала комментировать это событие.

Официально их брак был расторгнут 8 декабря. 16 декабря спортсмена нашли мертвым. В этот день у певицы было День рождения. Янис трогательно поздравил свою бывшую возлюбленную в соцсетях, прикрепив видео с утренника ребенка, на котором Анна расплакалась, а ее муж вытирает ей слезы.

Видео: соцсети.

Ранее мы рассказывали, как сотрудница морга в Новосибирске влюбилась в погибшего мужчину.

Актер из Новосибирска перевоплотился в следователя в сериале «Жуки»
Узнать подробнее
Читайте также:
Актер Никита Кологривый обогнал по популярности Стэйтема и Ди КаприоНовосибирский актер сыграл в новогодней комедии «Совсем ошалели»Жители Новосибирска возмутились из-за высоких цен на выступление Кологривого
#Эмилия Губарева#Спорт#Общество#Видео#18+#Звезды#Знаменитости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика