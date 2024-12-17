Сергей Лавров назначен на важный пост в сибирском городе

Posted 17 декабря, 06:43
Published 17 декабря, 06:43
Modified 17 декабря, 06:45
Updated 17 декабря, 06:45
Бывший мэр Бердска, проработавший в администрации полтора года, досрочно сложил свои полномочия. Глава города ушел на повышение — работать в правительстве и помогать губернатору Андрею Травникову.
Как и предполагалось, исполнять обязанности мэра будет его первый заместитель Сергей Лавров. В этой должности он трудился с начала текущего года и был ответственен за сферу ЖКХ, о чем говорится на сайте администрации.
Также глава региона назначил министра здравоохранения. Им стал исполняющий обязанности Ростислав Заблоцкий, проработавший 17 лет заведующим отделением детской больницы.