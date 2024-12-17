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Posted 17 декабря, 06:43

Published 17 декабря, 06:43

Modified 17 декабря, 06:45

Updated 17 декабря, 06:45

В мэрии будет трудиться Лавров

Сергей Лавров назначен на важный пост в сибирском городе

17 декабря 2024, 06:43
Фото: 1MI. В мэрии будет трудиться Лавров

Сергей Лавров назначен врио мэра Бердска в Новосибирской области

В Новосибирской области нашли врио мэра Бердска, о чем стало известно 17 декабря.

Бывший мэр Бердска, проработавший в администрации полтора года, досрочно сложил свои полномочия. Глава города ушел на повышение — работать в правительстве и помогать губернатору Андрею Травникову.

Как и предполагалось, исполнять обязанности мэра будет его первый заместитель Сергей Лавров. В этой должности он трудился с начала текущего года и был ответственен за сферу ЖКХ, о чем говорится на сайте администрации.

Также глава региона назначил министра здравоохранения. Им стал исполняющий обязанности Ростислав Заблоцкий, проработавший 17 лет заведующим отделением детской больницы.

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