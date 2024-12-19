В ОАЭ Эминем на концерте спел с рэпером из Новосибирска

Новосибирец зачитал песню вместе с музыкантом. Правда, не на одной сцене, а в общем зале с другими фанатами. Трухин является давним поклонником Eminem. Чтобы попасть на его концерт, он купил тур в Эмираты за 70 тысяч и билет на концерт за 115 тысяч у перекупов, так как все уже было распродано. Все это делает сибиряк ради мечты — спеть вместе со звездой.