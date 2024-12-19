В ОАЭ Эминем на концерте спел с рэпером из Новосибирска

Posted 19 декабря, 03:40
Published 19 декабря, 03:40
Modified 19 декабря, 03:42
Updated 19 декабря, 03:42
Андрей Трухин прославился в 2023 году, когда во время купания в проруби зачитал песню известного американского рэпера Эминема. В 2024 году он оказался на концерте мировой звезды в ОАЭ. Выступление проходило в Абу-Даби.
Новосибирец зачитал песню вместе с музыкантом. Правда, не на одной сцене, а в общем зале с другими фанатами. Трухин является давним поклонником Eminem. Чтобы попасть на его концерт, он купил тур в Эмираты за 70 тысяч и билет на концерт за 115 тысяч у перекупов, так как все уже было распродано. Все это делает сибиряк ради мечты — спеть вместе со звездой.
После концерта новосибирец решил продать браслет, на котором пел вместе с Эминемом. Его стоимость — 600 тысяч. Как объяснил рэпер, украшение заряжено на удачу. Оно не раз его спасало. Через год он готов выкупить его за 6 млн рублей, когда он исполнит песню со своим кумиром.