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Posted 19 декабря, 03:40

Published 19 декабря, 03:40

Modified 19 декабря, 03:42

Updated 19 декабря, 03:42

Новосибирец в ОАЭ

В ОАЭ Эминем на концерте спел с рэпером из Новосибирска

19 декабря 2024, 03:40
Фото: Андрей Трухин/ВК. Новосибирец в ОАЭ
Новосибирский рэпер зачитал песню вместе с Eminem, о чем сибиряк рассказал после концерта.

Андрей Трухин прославился в 2023 году, когда во время купания в проруби зачитал песню известного американского рэпера Эминема. В 2024 году он оказался на концерте мировой звезды в ОАЭ. Выступление проходило в Абу-Даби.

Новосибирец читал рэп в прорубиНовосибирец читал рэп в проруби
Новосибирец читал рэп в проруби. Фото: соцсети

Новосибирец зачитал песню вместе с музыкантом. Правда, не на одной сцене, а в общем зале с другими фанатами. Трухин является давним поклонником Eminem. Чтобы попасть на его концерт, он купил тур в Эмираты за 70 тысяч и билет на концерт за 115 тысяч у перекупов, так как все уже было распродано. Все это делает сибиряк ради мечты — спеть вместе со звездой.

После концерта новосибирец решил продать браслет, на котором пел вместе с Эминемом. Его стоимость — 600 тысяч. Как объяснил рэпер, украшение заряжено на удачу. Оно не раз его спасало. Через год он готов выкупить его за 6 млн рублей, когда он исполнит песню со своим кумиром.

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