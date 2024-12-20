Больше сотни домов остались без отопления в Новосибирске

Posted 20 декабря, 09:50
Published 20 декабря, 09:50
Modified 20 декабря, 09:52
Updated 20 декабря, 09:52
Днем 20 декабря горожане снова остались без отопления. На этот раз тепло отключили на улице Островского. В настоящий момент батареи остывают в 83 домах. Еще в 88 снизили параметры подачи тепла.
Как выяснилось, проблема была в дефекте на теплотрассе. Его нашли в ходе планового осмотра. Отключение не является аварийным. Работники уже приступили к устранению. Ремонт завершат к 7 утра 21 декабря.
Ранее из-за коммунальной аварии затопило четыре этажа жилого дома. Авария была в Кировском районе. Там прорвало старую трубу. Недавно мэр пообещал жителям города решить проблемы с отоплением.