atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 09:50

Published 20 декабря, 09:50

Modified 20 декабря, 09:52

Updated 20 декабря, 09:52

Тепла нет

Больше сотни домов остались без отопления в Новосибирске

20 декабря 2024, 09:50
Фото: 1MI. Тепла нет
Отопление отключили в домах жителей Новосибирска: в СГК назвали причину.

Днем 20 декабря горожане снова остались без отопления. На этот раз тепло отключили на улице Островского. В настоящий момент батареи остывают в 83 домах. Еще в 88 снизили параметры подачи тепла.

Как выяснилось, проблема была в дефекте на теплотрассе. Его нашли в ходе планового осмотра. Отключение не является аварийным. Работники уже приступили к устранению. Ремонт завершат к 7 утра 21 декабря.

Ранее из-за коммунальной аварии затопило четыре этажа жилого дома. Авария была в Кировском районе. Там прорвало старую трубу. Недавно мэр пообещал жителям города решить проблемы с отоплением.

Отопление отключили в центре Новосибирска из-за очередного дефекта
Узнать подробнее
Читайте также:
Почти 200 домов остались без горячей воды и отопления в НовосибирскеВ Новосибирске проверят отключенное отопление в более 60 домахПочти 30 домов снова остались без отопления в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Авария#Тепло#Отопление#Отключение#Дефекты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика