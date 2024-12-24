В Новосибирске лишили жизнь пожилого таксиста

Posted 24 декабря, 02:44
Published 24 декабря, 02:44
Modified 24 декабря, 02:46
Updated 24 декабря, 02:46
Все случилось в вечернее время 22 декабря. В Калининском районе на улице Макаренко был припаркован автомобиль. В салоне Hyundai Solaris нашли тело мужчины. Это был 55-летний мужчина.
Предполагается, что у него было ранение в грудь. Под подозрение попал 41-летний новосибирец из поселка в Новосибирской области. Его задержали. Было возбуждено дело. Все обстоятельства и детали устанавливаются.
Ранее мы рассказали, как под Новосибирском будут судить супруга за убийство жены на глазах у детей. Речь идет о трагедии в селе Ярково. Женщина погибла весной текущего года. Дело только дошло до суда.