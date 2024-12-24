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Posted 24 декабря, 02:44

Published 24 декабря, 02:44

Modified 24 декабря, 02:46

Updated 24 декабря, 02:46

Мужчина погиб

В Новосибирске лишили жизнь пожилого таксиста

24 декабря 2024, 02:44
Фото: 1MI. Мужчина погиб
В Новосибирске был убит таксист, о чем информируют источники, знакомые с ситуацией.

Все случилось в вечернее время 22 декабря. В Калининском районе на улице Макаренко был припаркован автомобиль. В салоне Hyundai Solaris нашли тело мужчины. Это был 55-летний мужчина.

Предполагается, что у него было ранение в грудь. Под подозрение попал 41-летний новосибирец из поселка в Новосибирской области. Его задержали. Было возбуждено дело. Все обстоятельства и детали устанавливаются.

Ранее мы рассказали, как под Новосибирском будут судить супруга за убийство жены на глазах у детей. Речь идет о трагедии в селе Ярково. Женщина погибла весной текущего года. Дело только дошло до суда.

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