«Рынок на краю пропасти»: в Новосибирске обсудили будущее строительной отрасли

Более конкретен был спикер регионального Заксобрания Андрей Шимкив. Он заявил, что кризис можно преодолеть, сосредоточившись на «бюджетных стройках», которых, по словам политика, в следующем году будет очень много. Хотя очевидно, что сколько бы подрядов за счет бюджета не было, на всех игроков рынка их не хватит.