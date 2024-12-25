«Рынок на краю пропасти»: в Новосибирске обсудили будущее строительной отрасли

Posted 25 декабря, 11:24
Published 25 декабря, 11:24
Modified 25 декабря, 11:26
Updated 25 декабря, 11:26
В ходе расширенного заседания ассоциации «Региональный деловой клуб строителей», посвященного итогам работы строительного сектора Новосибирской области в 2024 году, были озвучены негативные прогнозы на ближайшее будущее.
По словам главы регионального Минстроя Дмитрия Богомолова, основные факторы, влияющие сегодня на отрасль — рост ключевой ставки ЦБ и отмена программы льготной ипотеки. На этом фоне по итогам текущего года зарегистрировано около 30 тысяч договоров долевого участия, на четверть меньше, чем в 2023, когда было подписано 40 тысяч ДДУ.
Ввод жилья по итогам года составит 2,545 млн квадратных метров, это так же меньше, чем в 2023, когда в эксплуатацию было сдано немногим более 3 миллионов квадратных метров, что стало абсолютным рекордом для региона.
Дмитрий Богомолов обратил внимание на то, что в этом году застройщики вынуждены были вести работу по новым правилам — разрешения на строительство выдаются с обременением в виде обязательств развивать социальную инфраструктуру.
В общем с бизнеса удалось привлечь 14,2 млрд рублей для строительства 5 школ общей вместимостью 4 425 мест и 12 детских садов, рассчитанных на 2 025 воспитанников.
«Мы сформировали достаточно хороший задел по выданным разрешениям на строительство. На сегодняшний день в строительстве находится более четырех миллионов квадратных метров жилья. Это нам позволяет с уверенностью вступить в 2025 год», — заявил министр.
Такого оптимизма не разделяет директор агентства RID Analytics Елена Ермолаева. Она согласна, что завершить год относительно удачно удалось за счет «подушки», накопленной застройщиками ранее. Но в следующий год эксперт смотрит с пессимизмом.
«Образно выражаясь, строительный рынок сейчас находится на краю пропасти, и возможно, у него одна нога в эту пропасть уже соскользнула. И это не эмоциональный образ, это трезвая оценка ситуации», — заявила Ермолаева.
Если говорить языком сухой статистики, то годовой рост цен на вторичном рынке составил 9,5%, новостройки подорожали на 9,3%. Но самый тревожный показатель — на текущий момент непроданными остаются 28 тысяч квартир в новостройках. Это антирекорд, подобного затоваривания рынка в Новосибирской области никогда не было.
Падение продаж чревато тем, что банки могут начать сворачивать проектное финансирование строек, которые находятся на раннем этапе. Далее может последовать череда банкротств строительных компаний. В целом, ситуация похожа на ту, что сложилась в отрасли во время экономического кризиса 2008-09 годов.
«Продажи тогда упали практически до нуля из-за того, что покупатели перестали верить, что дома будут достроены в срок. Это психологический фактор доверия. И если на рынке новостроек будут банкротства, это может вызывать такой же эффект», — констатировала Елена Ермолаева.
По ее словам, только масштабная программа господдержки может спасти строительную отрасль от сползания в глубокий кризис, что в итоге ударит по всем сегментам экономики.
Губернатор Травников заявил, что ему не очень понравились термины, которыми оперировала Ермолаева, но с общей оценкой ситуации согласился полностью. Однако при этом глава региона так же обратился к иносказательным образом, чтобы попытаться укрепить веру в будущее.
«Год будет сложным… Но мы стали более толстокожие и сердце становится по-банкирски каменным. Если честно, уже не трогает и не пугает», — сообщил глава региона.
Более конкретен был спикер регионального Заксобрания Андрей Шимкив. Он заявил, что кризис можно преодолеть, сосредоточившись на «бюджетных стройках», которых, по словам политика, в следующем году будет очень много. Хотя очевидно, что сколько бы подрядов за счет бюджета не было, на всех игроков рынка их не хватит.
Судя по лицам руководителей строительных компаний, которые присутствовали на заседании, оптимизма у них не прибавилось. Какую лексику использовали они для описания ситуации, корреспонденту Atas.Info узнать не удалось. Перед началом дискуссии организаторы предусмотрительно отключили видеотрансляцию заседания.
Ранее мы рассказывали о том, что расследование уголовного дела в отношении Алексея Джулая, главы одного из самых крупных региональных строительных консорциумов, группы компаний «Дискус», практически завершено. Скоро дело передадут в суд. Джулая обвиняют в мошенничестве с деньгами покупателей жилья в новостройках.