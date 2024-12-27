Отопление отключили в 200 домах на правом берегу Новосибирска

Днем ранее отопления не было в других домах. В зоне отключения было 129 домов. Тепло вернули только под вечер. Под сотню домов также оставались без тепла из-за аварии в Ленинском районе. Причем на улице были ощутимые морозы. Делом даже заинтересовалась прокуратура.