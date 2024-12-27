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Posted 27 декабря, 03:52

Published 27 декабря, 03:52

Modified 27 декабря, 03:54

Updated 27 декабря, 03:54

Тепла нет

Отопление отключили в 200 домах на правом берегу Новосибирска

27 декабря 2024, 03:52
Фото: 1MI. Тепла нет
В Новосибирске отключили отопление в 200 домах правого берега, о чем говорят данные карты.

В Новосибирске вновь отключили отопление. На этот раз в зоне отключений правый берег. В контуре — 206 домов. Без тепла люди остались из-за плановых работ.

Батареи остывают сразу в несколько районах, но больше всего в Железнодорожном. Теплоснабжения нет в квартирах с 6-9 утра. Его обещают восстановить в 16, 22 и 00 часов.

Фото: map.novo-sibirsk.ru

Днем ранее отопления не было в других домах. В зоне отключения было 129 домов. Тепло вернули только под вечер. Под сотню домов также оставались без тепла из-за аварии в Ленинском районе. Причем на улице были ощутимые морозы. Делом даже заинтересовалась прокуратура.

Прокуратура проверит аварийное отключение отопления в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Тепло#Отключение#Теплоснабжение
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