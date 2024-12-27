Отопление отключили в 200 домах на правом берегу Новосибирска

Posted 27 декабря, 03:52
Published 27 декабря, 03:52
Modified 27 декабря, 03:54
Updated 27 декабря, 03:54
В Новосибирске вновь отключили отопление. На этот раз в зоне отключений правый берег. В контуре — 206 домов. Без тепла люди остались из-за плановых работ.
Батареи остывают сразу в несколько районах, но больше всего в Железнодорожном. Теплоснабжения нет в квартирах с 6-9 утра. Его обещают восстановить в 16, 22 и 00 часов.
Днем ранее отопления не было в других домах. В зоне отключения было 129 домов. Тепло вернули только под вечер. Под сотню домов также оставались без тепла из-за аварии в Ленинском районе. Причем на улице были ощутимые морозы. Делом даже заинтересовалась прокуратура.