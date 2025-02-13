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Posted 13 февраля, 07:50

Published 13 февраля, 07:50

Modified 13 февраля, 07:52

Updated 13 февраля, 07:52

Женщина погибла

В Новосибирске под суд пойдет вероятный убийца пенсионерки и ее животных

13 февраля 2025, 07:50
Фото: 1MI. Женщина погибла
В Новосибирске суд рассмотрит дело вероятного убийцы женщины и ее животных, о чем сообщает СКР.

Осенью прошлого года была убита пенсионерка и ее животные. Под подозрением оказался 26-летний муж ее внучки. Его обвинили в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и жестоком обращении с животными (п. «в, д» ч. 2 ст. 245 УК РФ).

Предполагается, что мужчина пытался задушить женщину, а затем избил ее руками и ножом, от чего старушка скончалась. Также были жестоко убиты ее кошки. Теперь дело рассмотрит суд, который поставит финальную точку в трагической истории.

Тем временем ревнивец из Новосибирска пойдет под суд за нападение на свою возлюбленную. Он мог напасть на нее из-за измены.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Суд#Убийство#Уголовное дело
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