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Posted 12 марта, 01:49

Published 12 марта, 01:49

Modified 12 марта, 17:24

Updated 12 марта, 17:24

Берег обрушается

В Новосибирске введен режим ЧС

12 марта 2025, 01:49
Фото: 1MI. Берег обрушается

В Новосибирске ввели режим ЧС из-за обрушения берега Ельцовки

Мэрия Новосибирска ввела режим повышенной готовности из-за риска обрушения участка берега реки Ельцовка 1 в районе ул. Галущака: эксперты связывают угрозу с критическим состоянием одной из веток водосточного коллектора, который может не выдержать нагрузки из-за подмыва грунта.

Ещё в октябре 2024 года экологи предупреждали о накоплении мусора в русле реки, что привело к заторам и повышению уровня воды. Это спровоцировало эрозию береговой линии, а повреждение коллектора усугубило ситуацию. Если конструкция рухнет, под угрозой окажутся инфраструктурные объекты и жилые дома в радиусе 200 метров.

Спецкомиссия по ЧС совместно с МЧС и коммунальными службами проводит экстренные работы, а именно укрепление аварийного участка берега временными конструкциями, откачку воды и расчистку засоров в коллекторе, мониторинг уровня грунтовых вод в зоне риска.

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Для предотвращения паники жителям рекомендовано избегать приближения к опасной зоне, огороженной сигнальными лентами. Долгосрочный план включает полную реконструкцию коллектора и очистку русла Ельцовки, но на это потребуется не менее года. Пока же городские власти пытаются стабилизировать ситуацию, выделив 15 млн рублей из резервного фонда на первоочередные меры.

Экологи критикуют запоздалую реакцию чиновников, напоминая, что игнорирование предупреждений 2024 года привело к кризису. Если работы не ускорят, к весне 2025 года район Галущака может столкнуться с масштабным подтоплением. Ранее оштрафовали МУП «Гормост» за плохое состояние путепроводов.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Обрушение#Режим ЧС#Берег#ЧС
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