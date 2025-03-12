В Новосибирске введен режим ЧС

Ещё в октябре 2024 года экологи предупреждали о накоплении мусора в русле реки, что привело к заторам и повышению уровня воды. Это спровоцировало эрозию береговой линии, а повреждение коллектора усугубило ситуацию. Если конструкция рухнет, под угрозой окажутся инфраструктурные объекты и жилые дома в радиусе 200 метров.