В Новосибирске закончилась одна из самых теплых зим за всю историю области

Метеорологи связывают мягкую зиму с активным влиянием атлантических циклонов, принесших тёплые воздушные массы. Несмотря на отклонения, сезон-2024 не стал абсолютным рекордсменом: в 2002 и 2007 годах январь был ещё теплее. Однако все три самые мягкие зимы зафиксированы в XXI веке, что подтверждает климатические сдвиги. Новосибирская область всё чаще сталкивается с «несезонными» сценариями, ставящими под вопрос традиционные представления о сибирской зиме. Весной температура тоже бьет все рекорды.