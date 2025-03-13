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Posted 13 марта, 07:16

Published 13 марта, 07:16

Modified 13 марта, 07:18

Updated 13 марта, 07:18

Какой была зима

В Новосибирске закончилась одна из самых теплых зим за всю историю области

13 марта 2025, 07:16
Фото: 1MI. Какой была зима

Новосибирская зима оказалась аномально теплой

Минувшая зима в Новосибирской области стала одной из самых тёплых за всю историю наблюдений, превысив температурную норму на 8°C, сообщают синоптики.

Метеорологи фиксировали рекордные отклонения, скудные снегопады и почти весенние оттепели, что подтверждает глобальную тенденцию к смягчению зимних сезонов.

Декабрь: старт без морозов

Первый месяц зимы задал тон аномалиям: средняя температура составила -10…-14°C (на 2–5°C выше нормы). В Новосибирске столбики термометров показывали -10,5°C, что теплее обычного на 3,5°C. Снега выпало вдвое меньше, а рекордным стал лишь день 28 декабря с 5 мм осадков, рассказала КП-Новосибирск начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова. При этом декабрь удивил контрастами: 10 декабря — минимум -26°C ночью; 15 декабря — потепление до +1,7°C, что на 13°C выше климатического стандарта.

Декабрь
Декабрь. Фото: yandex.ru/pogoda
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Январь: рекорды и штормы

Средняя температура января (-9…-10°C) оказалась выше нормы на 7–8°C. Пиковые дни: 1–7 января — новогодние каникулы с дневными -2…+1°C; 20–22 января — исторический максимум в +1,5°C (поселок Огурцово), побивший рекорды 1992 и 1983 годов. Однако 23–25 января регион накрыло похолодание до -27°C, а ветра в Кочках достигали 27 м/с, обрушиваясь на область снежными шквалами.

Январь
Январь. Фото: yandex.ru/pogoda
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Февраль: вялая зима и избыток осадков

Первые две недели месяца продолжили тренд: температура на 3–7°C выше нормы. При этом 4 и 10 февраля — дневные температуры достигали +1°C и -2°C; 8 февраля — самая холодная ночь (-23°C). Осадков выпало 22 мм при норме 18 мм, но к концу месяца снежный дефицит вернулся.

Февраль
Февраль. Фото: yandex.ru/pogoda

Причины аномалий

Метеорологи связывают мягкую зиму с активным влиянием атлантических циклонов, принесших тёплые воздушные массы. Несмотря на отклонения, сезон-2024 не стал абсолютным рекордсменом: в 2002 и 2007 годах январь был ещё теплее. Однако все три самые мягкие зимы зафиксированы в XXI веке, что подтверждает климатические сдвиги. Новосибирская область всё чаще сталкивается с «несезонными» сценариями, ставящими под вопрос традиционные представления о сибирской зиме. Весной температура тоже бьет все рекорды.

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