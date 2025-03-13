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Posted 13 марта, 09:30

Published 13 марта, 09:30

Modified 13 марта, 09:32

Updated 13 марта, 09:32

Названа причина закрытия трассы

В Новосибирской области из-за взрывов перекроют трассу

13 марта 2025, 09:30
Фото: 1MI. Названа причина закрытия трассы
О временном ограничении движения на автодороге К-16 в Тогучинском районе сообщили в ТУАД.

Участок трассы К-16 «129 км а/д „Р-255“ — Тогучин — Карпысак» (с 107 по 110 км) временно перекроют, в связи с проведением взрывных работ в карьере Камнереченского щебеночного завода. Решение согласовано Министерством транспорта региона в рамках мер по обеспечению безопасности.

Движение будет приостановлено с 10:00 до 17:00 в указанные даты:

  • Январь: 14, 17, 24;

  • Февраль: 4, 18, 25;

  • Март: 4, 11, 21;

  • Апрель: 8, 15, 29;

  • Май: 6, 13, 23;

  • Июнь: 3, 10, 20;

  • Июль: 8, 15, 25;

  • Август: 5, 15, 26;

  • Сентябрь: 2, 9, 26;

  • Октябрь: 7, 14, 24;

  • Ноябрь: 7, 18, 25;

  • Декабрь: 2, 16, 30.

Для транспорта предусмотрен альтернативный маршрут протяженностью 5 км через дорогу «106 км а/д К-16 — Усть-Каменка — 68 км а/д К-19р» (Тогучинский район). На месте установлены соответствующие указатели.

ТУАД призывает участников дорожного движения соблюдать требования временных знаков, учитывать изменения в схеме проезда и соблюдать повышенную осторожность на смежных участках трассы. Тем временем скоро в регионе начнут действовать ограничения проезда для фур.

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