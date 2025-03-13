В Новосибирской области из-за взрывов перекроют трассу

Участок трассы К-16 «129 км а/д „Р-255“ — Тогучин — Карпысак» (с 107 по 110 км) временно перекроют, в связи с проведением взрывных работ в карьере Камнереченского щебеночного завода. Решение согласовано Министерством транспорта региона в рамках мер по обеспечению безопасности.