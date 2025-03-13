В Новосибирской области из-за взрывов перекроют трассу

Posted 13 марта, 09:30
Published 13 марта, 09:30
Modified 13 марта, 09:32
Updated 13 марта, 09:32
Участок трассы К-16 «129 км а/д „Р-255“ — Тогучин — Карпысак» (с 107 по 110 км) временно перекроют, в связи с проведением взрывных работ в карьере Камнереченского щебеночного завода. Решение согласовано Министерством транспорта региона в рамках мер по обеспечению безопасности.
Движение будет приостановлено с 10:00 до 17:00 в указанные даты:
Январь: 14, 17, 24;
Февраль: 4, 18, 25;
Март: 4, 11, 21;
Апрель: 8, 15, 29;
Май: 6, 13, 23;
Июнь: 3, 10, 20;
Июль: 8, 15, 25;
Август: 5, 15, 26;
Сентябрь: 2, 9, 26;
Октябрь: 7, 14, 24;
Ноябрь: 7, 18, 25;
Декабрь: 2, 16, 30.
Для транспорта предусмотрен альтернативный маршрут протяженностью 5 км через дорогу «106 км а/д К-16 — Усть-Каменка — 68 км а/д К-19р» (Тогучинский район). На месте установлены соответствующие указатели.
ТУАД призывает участников дорожного движения соблюдать требования временных знаков, учитывать изменения в схеме проезда и соблюдать повышенную осторожность на смежных участках трассы. Тем временем скоро в регионе начнут действовать ограничения проезда для фур.