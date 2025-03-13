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Posted 13 марта, 09:14

Published 13 марта, 09:14

Modified 13 марта, 10:01

Updated 13 марта, 10:01

Как вырастут тарифы

Тарифы растут, а зарплата — нет: в Новосибирской области увеличатся счета за ЖКХ

13 марта 2025, 09:14
Фото: 1MI. Как вырастут тарифы

В Новосибирской области ожидается повышение коммунальных тарифов

С 1 июля 2025 года в Новосибирской области поднимется плата за ЖКУ: решение о подорожании услуг утверждено региональным департаментом по тарифам и затронет свет, воду, тепло, газ и утилизацию отходов.

Изменения тарифов

Стоимость света будут рассчитывать в зависимости от пользования:

  • До 3900 кВт·ч/мес. — 4,12 рублей/кВт-ч (+12,6%);

  • 3900–6000 кВт·ч — 6,18 рублей/кВт-ч;

  • Свыше 6000 кВт·ч — 7,36 рублей/кВт-ч.

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Водоснабжение и отопление

  • Холодная вода: +11,97%;

  • Горячая вода: +12,9%;

  • Водоотведение: +11,84%.

  • Теплоэнергия подорожает в среднем на 12,1%, а в самом Новосибирске компания «Энергия» увеличит тариф на 12,6%.

Газ и вывоз мусора

  • Газ: оптовая цена вырастет на 21%, розничная — на 11,9%;

  • ТКО: стоимость услуги достигнет 461,46 рублей/месяц (+5,7%).

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Почему растут тарифы

В ведомстве объяснили, что тарифы повышаются из-за роста цен на материалы, химреагенты и энергоресурсы, а также из-за индексации зарплат. Аналитики прогнозируют, что среднестатистическая семья будет тратить на коммуналку на 15–20% больше. Это может усилить финансовую нагрузку на домохозяйства, особенно в условиях инфляции. Ранее в регионе расширили список льготников по оплате ЖКХ.

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