Тарифы растут, а зарплата — нет: в Новосибирской области увеличатся счета за ЖКХ

Posted 13 марта, 09:14
Published 13 марта, 09:14
Modified 13 марта, 10:01
Updated 13 марта, 10:01
Стоимость света будут рассчитывать в зависимости от пользования:
До 3900 кВт·ч/мес. — 4,12 рублей/кВт-ч (+12,6%);
3900–6000 кВт·ч — 6,18 рублей/кВт-ч;
Свыше 6000 кВт·ч — 7,36 рублей/кВт-ч.
Водоснабжение и отопление
Холодная вода: +11,97%;
Горячая вода: +12,9%;
Водоотведение: +11,84%.
Теплоэнергия подорожает в среднем на 12,1%, а в самом Новосибирске компания «Энергия» увеличит тариф на 12,6%.
Газ и вывоз мусора
Газ: оптовая цена вырастет на 21%, розничная — на 11,9%;
ТКО: стоимость услуги достигнет 461,46 рублей/месяц (+5,7%).
В ведомстве объяснили, что тарифы повышаются из-за роста цен на материалы, химреагенты и энергоресурсы, а также из-за индексации зарплат. Аналитики прогнозируют, что среднестатистическая семья будет тратить на коммуналку на 15–20% больше. Это может усилить финансовую нагрузку на домохозяйства, особенно в условиях инфляции. Ранее в регионе расширили список льготников по оплате ЖКХ.