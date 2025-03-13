Тарифы растут, а зарплата — нет: в Новосибирской области увеличатся счета за ЖКХ

В ведомстве объяснили, что тарифы повышаются из-за роста цен на материалы, химреагенты и энергоресурсы, а также из-за индексации зарплат. Аналитики прогнозируют, что среднестатистическая семья будет тратить на коммуналку на 15–20% больше. Это может усилить финансовую нагрузку на домохозяйства, особенно в условиях инфляции. Ранее в регионе расширили список льготников по оплате ЖКХ.