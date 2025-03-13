Жители Новосибирского сельсовета возмутились переносом Хилокского рынка

Posted 13 марта, 06:51
Published 13 марта, 06:51
Modified 13 марта, 07:01
Updated 13 марта, 07:01
Переезд продавцов Хилокского рынка в новый оптовый центр «Азия Сибирь» спровоцировал волну протестов среди жителей Верх-Тулинского сельсовета. Торговая площадка, по мнению местных, грозит превратить территорию в «зону хаоса».
В петиции, собравшей уже сотни подписей, сибиряки выразили тревогу:
«Раньше у нас была чистота и порядок. Теперь здесь будет мусор, а мигранты из соседних стран начнут селиться рядом, создавая антисанитарию».
«Кто поедет за город ради продуктов? Бензин дорогой, цены в новом центре будут выше, чем в магазинах».
Общественник Михаил Михайлов подтвердил «Прецеденту», что большая часть торговцев перебралась в центр, но отверг сравнение с Хилокским рынком:
«От жилых домов до новой площадки — 2 км, а не 50–100 метров, как раньше. Я понимаю жителей: власти не предложили решений, чтобы снизить напряжение».
Сельчане возмущены, что при принятии решения о переезде власти не спросили их мнение. Пока петиция продолжает собирать голоса недовольных.
Посмотрите наш большой видеосюжет о том, как живется людям по соседству с Хилокским рынком: