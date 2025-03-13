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Posted 13 марта, 06:51

Published 13 марта, 06:51

Modified 13 марта, 07:01

Updated 13 марта, 07:01

Хилокский рынок станет меньше

Жители Новосибирского сельсовета возмутились переносом Хилокского рынка

13 марта 2025, 06:51
Фото: atas.info. Хилокский рынок станет меньше
Хилокский рынок перевозят в Новосибирский сельсовет, что вызывает протесты местных жителей.

Переезд продавцов Хилокского рынка в новый оптовый центр «Азия Сибирь» спровоцировал волну протестов среди жителей Верх-Тулинского сельсовета. Торговая площадка, по мнению местных, грозит превратить территорию в «зону хаоса».

В петиции, собравшей уже сотни подписей, сибиряки выразили тревогу:

«Раньше у нас была чистота и порядок. Теперь здесь будет мусор, а мигранты из соседних стран начнут селиться рядом, создавая антисанитарию».
«Кто поедет за город ради продуктов? Бензин дорогой, цены в новом центре будут выше, чем в магазинах».
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Общественник Михаил Михайлов подтвердил «Прецеденту», что большая часть торговцев перебралась в центр, но отверг сравнение с Хилокским рынком:

«От жилых домов до новой площадки — 2 км, а не 50–100 метров, как раньше. Я понимаю жителей: власти не предложили решений, чтобы снизить напряжение».

Сельчане возмущены, что при принятии решения о переезде власти не спросили их мнение. Пока петиция продолжает собирать голоса недовольных.

Посмотрите наш большой видеосюжет о том, как живется людям по соседству с Хилокским рынком:

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Хилокский рынок#Торговля#Переезд#Торговцы
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