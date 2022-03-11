В гипермаркетах «Окей» в Новосибирске пропали акционные цены из-за сбоя оборудования

Многие новосибирцы жалуются, что в сети магазинов «Окей» с 8 марта наблюдается сбой системы. Покупатели не могут приобрести товар со скидкой. Также они не могут расплатиться по безналичному расчету. Отмечается, что в самом гипермаркете на протяжении всего дня дают объявление по громкой связи о том, что из-за сбоя оборудования нельзя оплатить товар по акционным ценам.