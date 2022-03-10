О росте цен на продукты жители Новосибирска могут сообщить по горячей линии

О росте цен на продукты жители Новосибирска могут сообщить по горячей линии
О росте цен на продукты жители Новосибирска могут сообщить по горячей линии
Вчера, 08:54ЭкономикаФото: pixabay.com
Информация будет поступать в региональное подразделение ФАС.

О росте цен на продукты жители Новосибирска могут сообщить по горячей линии. Об этом пишет издание НГС, ссылаясь на Teлеграм-кaнал правительства Новосибирской области.

Федеральная антимонопольная служба создала горячую линию, по которой можно заявлять о росте стоимости на продукты в магазинах. Информация будет поступать в региональное подразделение ФАС.

Мониторинг цен проводит территориальные органы ФАС и центральный аппарат. Под ограничения наценки попали социально-значимые товары: хлеб, мука, масло, яйца и другое.

Напомним, 9 марта правительство региона создало оперштаб по функционированию экономику в условиях санкций. Штаб будет следить за наценками.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© ATAS.INFO (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы