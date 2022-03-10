О росте цен на продукты жители Новосибирска могут сообщить по горячей линии. Об этом пишет издание НГС, ссылаясь на Teлеграм-кaнал правительства Новосибирской области.
Федеральная антимонопольная служба создала горячую линию, по которой можно заявлять о росте стоимости на продукты в магазинах. Информация будет поступать в региональное подразделение ФАС.
Мониторинг цен проводит территориальные органы ФАС и центральный аппарат. Под ограничения наценки попали социально-значимые товары: хлеб, мука, масло, яйца и другое.
Напомним, 9 марта правительство региона создало оперштаб по функционированию экономику в условиях санкций. Штаб будет следить за наценками.