Какие компании ушли из России на фоне ситуации с Украиной

Работу в России прекратили уже около 400 компаний в связи с событиями на Украине, которые начались 24 февраля 2022 года

Международные компании ежедневно разрывают контракты, закрывают производство и прекращают работу с Россией после начала военной спецоперации на Украине и «ударивших» санкций по экономике. Всего работу в РФ прекратили около 400 компаний и брендов в разных сферах. Промышленность, энергетика, нефть и газ BP — разорвала связи с российскими партнёрами, отказалась от покупок;

Shell — разорвала связи с партнёрами, отказалась от покупок;

Equinor — разорвала связи с партнёрами;

TotalEnergies — перестала инвестировать в российские проекты;

ExxonMobil — выйдет из проекта «Сахалин-1»;

Fortum — остановила новые инвестпроекты;

BASF — отказалась от новых проектов;

Kinross Gold — приостановила работу;

KONE — приостановила поставки;

Komatsu — приостановила поставки;

OMV — приостановила новые инвестиции;

General Electric — приостановила деятельность;

Sandvik — приостановила деятельность;

Alcoa — приостановила продажи;

UPM — приостановила производство и закупку;

Alstom — приостановила поставки;

Caterpillar — приостановила производство. Связь OneWeb — приостановила все запуски с Байконура;

Cisco — приостановила деятельность;

Cogent — отключила российских операторов от своих сетей;

Lumen — приостановила работу. Финансы Visa — запретила выпуск карт банкам под санкциями;

Mastercard — запретила выпуск карт банкам под санкциями;

American Express — приостановила деятельность;

BTC-Alpha — заблокировала аккаунты россиян, приостановила работу с рублями;

QMall — заблокировала аккаунты россиян;

Kuna — приостановила работу с рублями;

CEX IO — приостановила регистрацию новых пользователей из России;

Google Pay — ограничила работу;

PayPal — пользователи сообщают о проблемах с картами российских банков;

Binance — ограничила доступ для людей и компаний под санкциями;

PayPal — приостановила работу;

JCB — приостановила операции; Строительство, архитектура YIT — приостановила инвестиции;

Herzog & de Meuron — приостановила деятельность;

Zaha Hadid Architects — приостановила деятельность;

David Chipperfield Architects — приостановила деятельность;

MVRDV — приостановила деятельность. Автомобили Harley-Davidson — приостановила продажи;

Audi — приостановила поставки;

Porsche — приостановила поставки;

Jaguar Land Rover — приостановила поставки;

General Motors — приостановила поставки;

Volkswagen — приостановила поставки и производство;

Skoda — приостановила поставки;

Daimler Truck — приостановила деятельность в России, остановила сотрудничество с КАМАЗом;

BMW — приостановила поставки и производство;

Volvo — приостановила продажи;

Ford — приостановила деятельность;

Scania — приостановила поставки;

Honda — приостановила поставки;

Mazda — приостановила поставки;

Hyundai — приостановила производство;

Seat — приостановила поставки;

Lamborghini — приостановила поставки;

Ducati — приостановила поставки;

Bentley — приостановила поставки;

Mercedes-Benz — приостановила производство и поставки;

Toyota — приостановила производство и поставки;

Lexus — приостановила производство и поставки. Самолёты Rolls-Royce — прекратила поставки двигателей и запчастей для «Аэрофлота» и автомобилей;

Boeing — приостановила техподдержку российских авиакомпаний;

Airbus — приостановила деятельность в России;

Dassault Aviation — приостановила продажи джетов Falcon;

AerCap — разорвала контракты. Велосипеды Colnago — приостановила поставки;

Giant — приостановила поставки;

Merrida — приостановила поставки;

Scott — приостановила поставки;

Trek — приостановила поставки. Перевозки и доставка FedEx — приостановила все поставки;

UPS — приостановила все поставки;

DHL — приостановила некоторые рейсы;

Cyprus Post — прекратила оказывать почтовые услуги россиянам;

Maersk — приостановила приём заказов на перевозку контейнеров;

CMA CGM — приостановила приём заказов;

MSC — приостановила приём заказов;

Shipco — приостановила приём заказов;

Hapag-Lloyd — приостановила приём заказов;

Oсean Network Express — приостановила приём заказов;

Yang Ming — приостановила приём заказов. Техника Apple — приостановила продажи iPhone и MacBook, ограничила работу Apple Pay ;

Dell — приостановила поставки;

Intel — приостановила поставки;

AMD — приостановила поставки;

Nokia — приостановила поставки;

Siemens — приостановила поставки;

Ericsson — приостановила поставки;

HP — приостановила поставки;

Panasonic — приостановила торговые операции;

TSMC — приостановила сотрудничество;

Hitachi — приостановила производство и поставки;

Canon — приостановила продажи;

IBM — приостановила деятельность. Программное обеспечение SAP — приостановила работу и продажи продуктов;

Oracle — приостановила работу;

Sabre — прекратила сотрудничать с «Аэрофлотом»;

Microsoft — приостановила продажи;

Autodesk — приостановила работу;

Adobe — приостановила новые продажи продуктов и услуг;

EPAM Systems — приостановила работу с российскими клиентами;

VMware — приостановила поддержку;

Depositphotos — приостановила работу;

VistaCreate — приостановила работу. Интернет OnlyFans — прекратила выплаты на карты российских банков, ограничивает учётные записи;

tiu.ru — перестал работать;

LetyShops — перестал работать;

Namechip — перестали работать домены .ru, .рф, .by, .бел и .su;

EasyWP — перестали работать домены .ru, .рф, .by, .бел и .su;

Private Email — перестали работать домены .ru, .рф, .by, .бел и .su;

Galaxy Store — перестал принимать платежи;

Google — приостановила контекстную рекламу;

Facebook — заблокировали в России;

YouTube — отключил монетизацию. Гейминг Twitch — прекратила выплаты российским стримерам;

PlayStation Store — приостановила работу;

Nintendo — отклоняет платежи, приостановила продажи;

Steam — отклоняет платежи;

CD Projekt — приостановила продажи;

Electronic Arts — российские клубы и сборную удалили из видеоигр; приостановила продажи;

Rockstar Games — приостановила продажи;

Activision Blizzard — приостановила продажи;

Ubisoft — приостановила продажи;

HomaGames — приостановила сотрудничество;

Sony PlayStation — приостановила работу;

GSC Game World — стали недоступны игры в Steam. Одежда Yoox Net-a-Porter Group — приостановила доставку;

Nike — приостановила доставку;

Matches — приостановила доставку;

ASOS — приостановила доставку;

H&M — приостановила продажи;

Cos — приостановила продажи;

Arket — приостановила продажи;

Monki — приостановила продажи;

The Other Stories — приостановила продажи;

Farfetch — приостановила продажи;

Mytheresa — приостановила продажи;

Burberry — приостановила продажи;

Golden Goose — приостановила продажи;

Nanushka — приостановила продажи;

Ganni — приостановила продажи;

Coperni — приостановила продажи;

Mango — приостановила работу;

Marks & Spencer — приостановила работу;

Hermes — приостановила продажи;

Karl Lagerfeld — приостановила продажи;

Gucci — приостановила деятельность;

Balenciaga — приостановила деятельность;

Yves Saint Laurent — приостановила деятельность;

Louis Vuitton Moet Hennessy — приостановила деятельность;

Chanel — приостановила деятельность;

Bershka — приостановила деятельность;

Pull&Bear — приостановила деятельность;

Zara — приостановила деятельность;

Stradivarius — приостановила деятельность;

Oysho — приостановила деятельность;

Massimo Dutti — приостановила деятельность;

Levi’s — приостановила деятельность;

Puma — приостановила работу магазинов;

Reserved — приостановила продажи;

Sinsay — приостановила продажи;

Prada — приостановила продажи;

Marks&Spencer — приостановила поставки;

Reebok — приостановила работу;

Victoria's Secret — приостановила работу;

Mohito — приостановила продажи;

Cropp — приостановила продажи;

Sinsay — приостановила продажи;

Mothercare — приостановила продажи. Украшения и часы Swarovski — приостановила продажи;

Cartier — приостановила деятельность;

Swatch — приостановила продажи;

Rolex — приостановила продажи. Косметика Sephora — приостановила работу;

L’Oreal — приостановила работу;

Lancôme — приостановила работу;

Giorgio Armani Beauty — приостановила работу;

Biotherm — приостановила работу;

Kiehl’s — приостановила работу;

Ralph Lauren — приостановила работу;

Shu Uemura — приостановила работу;

Cacharel — приостановила работу;

Helena Rubinstein — приостановила работу;

Viktor&Rolf — приостановила работу;

Maison Martin Margiela — приостановила работу;

Urban Decay — приостановила работу;

Garnier — приостановила работу;

Maybelline NY — приостановила работу;

Essie — приостановила работу;

NYX Professional Makeup — приостановила работу;

Matrix — приостановила работу;

Vichy — приостановила работу;

La Roche-Posay — приостановила работу;

SkinCeuticals — приостановила работу;

CeraVe — приостановила работу;

Estee Lauder — приостановила работу;

Bobbi Brown — приостановила работу;

Clinique — приостановила работу;

MAC Cosmetics — приостановила работу;

Smashbox — приостановила работу;

Tom Ford Beauty — приостановила работу;

Jo Malone London — приостановила работу;

Tom Ford Beauty — приостановила работу;

Tory Burch Beauty — приостановила работу;

Иль де Ботэ — приостановила работу. Интернет-магазины и сервисы iHerb — приостановила доставку;

Bolt — перестал работать;

Insydium — перестал работать;

Jobble — перестал работать;

Airbnb — приостановил работу;

Storytel — приостановила работу;

Booking.com — приостановила работу;

Ebay — приостановила доставку;

Coursera — заблокировала учебные материалы российских университетов и платежи от россиян;

Pearson — приостановила работу;

Grammarly — приостановила работу;

Upwork — приостановила работу;

TikTok — приостановила работу;

Amazon — приостановила приём новых клиентов облачного сервиса.

Bumble — приостановил работу;

Badoo — приостановил работу;

Fruitz — приостановил работу. Кафе и рестораны Ninja Sushi — навсегда ушла из России;

Michelin — замораживает все проекты в России;

McDonald's — приостановила работу;

Yum! Brands — приостановила инвестиции;

Starbucks — приостановила деятельность;

KFC — закрыла часть ресторанов;

Pizza Hut — приостановила бизнес-поддержку. Продукты Velkopopovick Kozel — приостановила поставки;

Pilsner Urquell — приостановила поставки;

Gambrinus — приостановила поставки;

Staropramen — приостановила поставки;

Budweiser Budvar — приостановила поставки;

Bernard — приостановила поставки;

Guinness — приостановила поставки;

Johnnie Walker — приостановила поставки;

Smirnoff — приостановила поставки;

Baileys — приостановила поставки;

Captain Morgan — приостановила поставки;

Pernod Ricard — приостановила поставки;

Chivas Regal — приостановила поставки;

Jameson — приостановила поставки;

Ballantine’s — приостановила поставки;

Absolut — приостановила поставки;

Havana Club — приостановила поставки;

Fazer — приостановила поставки;

Carlsberg — приостановила инвестиции и отгрузку в «Балтику»;

Valio — приостановила работу;

Paulig — приостановила работу;

Coca-Cola — приостановила деятельность;

Fanta — приостановила деятельность;

Sprite — приостановила деятельность;

Schweppes — приостановила деятельность;

Bon Aqua — приостановила деятельность;

Pulpy — приостановила деятельность;

«Моя семья» — приостановила деятельность;

Rich — приостановила деятельность;

«Добрый» — приостановила деятельность;

PepsiCo — приостановила продажи;

Mirinda — приостановила продажи;

7Up — приостановила продажи;

Mountain dew — приостановила продажи;

Adrenaline Rush — приостановила продажи;

Lipton — приостановила продажи;

«Русский дар» — приостановила продажи;

Aqua Minerale — приостановила продажи;

«Любимый» — приостановила продажи;

«Я» — приостановила продажи;

«Фруктовый сад» — приостановила продажи;

J7 — приостановила продажи;

«Чудо» — приостановила продажи;

«Домик в деревне» — приостановила продажи;

«Веселый молочник» — приостановила продажи;

«Агуша» — приостановила продажи;

Heineken — приостановила производство и продажи;

Brown-Forman — приостановила деятельность;

Jack Daniel's — приостановила деятельность;

Finlandia — приостановила деятельность;

Mondelez — приостановила вложения и рекламу;

Oreo — приостановила вложения и рекламу;

Alpen Gold — приостановила вложения и рекламу;

Cadbury — приостановила вложения и рекламу;

Milka — приостановила вложения и рекламу;

Toblerone — приостановила вложения и рекламу;

Barny — приостановила вложения и рекламу. Другие товары Lego — приостановила поставки;

IKEA — приостановила работу, закрыла магазины;

Jysk — приостановила работу, закрыла магазины;

Whirlpool — приостановила производство;

Henkel — останавливает новые инвестиции;

Unilever — приостановила поставки;

Cif — приостановила поставки;

Domestos — приостановила поставки;

Rexona — приостановила поставки;

Dove — приостановила поставки;

AXE — приостановила поставки;

Camay — приостановила поставки;

«Чистая линия» — приостановила поставки;

«Лесной бальзам» — приостановила поставки;

«Бархатные ручки» — приостановила поставки;

«Черный жемчуг» — приостановила поставки;

Lipton — приостановила поставки;

Brooke Bond — приостановила поставки;

«Инмарко» — приостановила поставки;

Procter & Gamble — приостановила деятельность, оставит только «продукты базовой гигиены»;

OBI — приостановила работу;

Imperial Brands — приостановила работу;

Davidoff — приостановила работу;

Richmond — приостановила работу;

Winston — приостановила работу;

Drum — приостановила работу;

Philip Morris — приостановила инвестиции и сократила производство;

Marlboro — приостановила инвестиции и сократила производство;

L&M — приостановила инвестиции и сократила производство;

Bond Street — приостановила инвестиции и сократила производство;

Parliament — приостановила инвестиции и сократила производство;

Iqos — приостановила инвестиции и сократила производство. Ретейл Prisma — приостановила работу. Спорт Adidas — приостановила продажи и партнёрство с Российским футбольным союзом;

НХЛ — приостановила отношения с бизнес-партнёрами;

ФИФА — отстранила сборную России и клубные команды от участия в турнирах;

УЕФА — отстранила сборную России и клубные команды от участия в турнирах, отказалась от партнёрства с «Газпромом», перенесла финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж;

«Шальке» — отказался от партнёрства с «Газпромом»;

«Манчестер Юнайтед» — отказался от партнёрства с «Аэрофлотом»;

«Формула-1» — отменила гран-при в России в 2022 году;

«Эвертон» — разорвал контракт с USM, «Мегафон» и Yota;

Баскетбольная Евролига — отстранение всех клубов;

Паралимпийские игры — отстранили российских спортсменов;

Международная федерация баскетбола — отстранение сборной;

Международная федерация волейбола — перенос ЧМ 2022, отстранение россиян;

Международная федерация хоккея на льду — отстранение сборной;

Всемирная конфедерация софтбола — отстранение россиян;

Кубок мира Международная федерация лыжного спорта — отстранение россиян;

Международная федерация бадминтона — отстранение россиян;

Международная федерация баскетбола — отстранение россиян;

Международная федерация легкой атлетики — отстранение россиян;

Международная федерация регби — отстранение россиян;

Международный союз конькобежцев — отстранение россиян;

Международная федерация хоккея с мячом — отстранение россиян;

Международная федерация гимнастики — отстранение россиян;

Международная шахматная федерация — перенос Шахматной Олимпиады — 2022 из России;

Ассоциация теннисистов-профессионалов — перенос турнира из Санкт-Петербурга в Нур-Султан;

Международная федерация кёрлинга — перенос ЧЕ-2022;

Международная федерация спортивной стрельбы — перенос ЧЕ-2022. Развлечения Walt Disney — отменила прокат фильмов;

WarnerBros. — отменила прокат фильмов;

Sony Pictures — отменила прокат фильмов;

Universal Pictures — отменила прокат фильмов;

Netflix — приостановила подписку и производство российских сериалов;

«Ла Скала» — отказался сотрудничать с российскими артистами;

«Ковент-Гарден» — отказался сотрудничать с артистами;

Мюнхенский филармонический оркестр — отказался сотрудничать с артистами;

Метрополитен-опера — отказалась сотрудничать с артистами;

BBC Studios — приостановила лицензирование контента для российских партнёров;

ITV — приостановила продажу новых лицензий;

All3Media — приостановила переговоры с вещателями;

Megogo — перестала работать в России;

Spotify — проблемы с оплатой, закрыл офис в России;

Universal Music — приостановила деятельность и закрыла офисы;

Amazon Prime Video — приостановила подписку. СМИ CNN — приостановил вещание;

ARD — приостановил вещание;

ZDF — приостановил вещание;

ABC — приостановил вещание;

BBC — перевезёт сотрудников из России;

Bloomberg — приостановило работу;

CBC — приостановил вещание;

Condé Nast — приостановила работу;

Vogue — приостановил работу;

GQ — приостановил работу. Мероприятия и фестивали Каннский кинофестиваль — отказался принимать российскую делегацию;

«Евровидение» — дисквалификация России;

Международная кинологическая федерация — отменила выставки в России, запретила участвовать животным из России;

Международная федерация кошек — запретила участвовать в выставках животным из России;

Mobile World Congress — запретил присутствие российского павильона;

«Каннские львы» — не будет принимать заявки из России. Медицина, наука и образование Европейская академия аллергии и клинической иммунологии — приостановила сотрудничество;

Массачусетский технологический институт — прекратил сотрудничество со Сколково;

IELTS — отменила экзамены в России. Профессиональные услуги McKinsey — пообещала не работать с госорганами;

Boston Consulting Group — пообещала не работать с госорганами;

Baker McKenzie — прекратит отношения с несколькими клиентами;

Linklaters — прекратит отношения с несколькими клиентами;

KPMG — прекратит отношения с некоторыми клиентами;

Accenture — приостановила работу;

BCG — приостановила работу;

Fitch — приостановила коммерческую деятельность;

AECOM — приостановила работу;

Deloitte — приостановила работу;

PwC — приостановила работу;

EY — приостановила работу. Реклама GroupM — приостановила работу;

ADCE — приостановила членство россиян. Напомним, что военная спецоперация на Украине привела не только к закрытию предприятий и магазинов в России, но и пострадали геймеры. Крупный игровой сервис Steam запретил россиянам покупать игры или вносить в них деньги. Примеру последовали Xbox и PlayStation, применив такие же санкции, а также прекратив поставлять свои приставки в страну.

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