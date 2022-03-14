Какие компании ушли из России на фоне ситуации с Украиной

Какие компании ушли из России на фоне ситуации с Украиной
Какие компании ушли из России на фоне ситуации с Украиной
Сегодня, 14:12БизнесАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Работу в России прекратили уже около 400 компаний в связи с событиями на Украине, которые начались 24 февраля 2022 года

Международные компании ежедневно разрывают контракты, закрывают производство и прекращают работу с Россией после начала военной спецоперации на Украине и «ударивших» санкций по экономике.

Всего работу в РФ прекратили около 400 компаний и брендов в разных сферах.

Промышленность, энергетика, нефть и газ

  • BP — разорвала связи с российскими партнёрами, отказалась от покупок;
  • Shell — разорвала связи с партнёрами, отказалась от покупок;
  • Equinor — разорвала связи с партнёрами;
  • TotalEnergies — перестала инвестировать в российские проекты;
  • ExxonMobil — выйдет из проекта «Сахалин-1»;
  • Fortum — остановила новые инвестпроекты;
  • BASF — отказалась от новых проектов;
  • Kinross Gold — приостановила работу;
  • KONE — приостановила поставки;
  • Komatsu — приостановила поставки;
  • OMV — приостановила новые инвестиции;
  • General Electric — приостановила деятельность;
  • Sandvik — приостановила деятельность;
  • Alcoa — приостановила продажи;
  • UPM — приостановила производство и закупку;
  • Alstom — приостановила поставки;
  • Caterpillar — приостановила производство.

Связь

  • OneWeb — приостановила все запуски с Байконура;
  • Cisco — приостановила деятельность;
  • Cogent — отключила российских операторов от своих сетей;
  • Lumen — приостановила работу.

Финансы

  • Visa — запретила выпуск карт банкам под санкциями;
  • Mastercard — запретила выпуск карт банкам под санкциями;
  • American Express — приостановила деятельность;
  • BTC-Alpha — заблокировала аккаунты россиян, приостановила работу с рублями;
  • QMall — заблокировала аккаунты россиян;
  • Kuna — приостановила работу с рублями;
  • CEX IO — приостановила регистрацию новых пользователей из России;
  • Google Pay — ограничила работу;
  • PayPal — пользователи сообщают о проблемах с картами российских банков;
  • Binance — ограничила доступ для людей и компаний под санкциями;
  • PayPal — приостановила работу;
  • JCB — приостановила операции;

Строительство, архитектура

  • YIT — приостановила инвестиции;
  • Herzog & de Meuron — приостановила деятельность;
  • Zaha Hadid Architects — приостановила деятельность;
  • David Chipperfield Architects — приостановила деятельность;
  • MVRDV — приостановила деятельность.

Автомобили

  • Harley-Davidson — приостановила продажи;
  • Audi — приостановила поставки;
  • Porsche — приостановила поставки;
  • Jaguar Land Rover — приостановила поставки;
  • General Motors — приостановила поставки;
  • Volkswagen — приостановила поставки и производство;
  • Skoda — приостановила поставки;
  • Daimler Truck — приостановила деятельность в России, остановила сотрудничество с КАМАЗом;
  • BMW — приостановила поставки и производство;
  • Volvo — приостановила продажи;
  • Ford — приостановила деятельность;
  • Scania — приостановила поставки;
  • Honda — приостановила поставки;
  • Mazda — приостановила поставки;
  • Hyundai — приостановила производство;
  • Seat — приостановила поставки;
  • Lamborghini — приостановила поставки;
  • Ducati — приостановила поставки;
  • Bentley — приостановила поставки;
  • Mercedes-Benz — приостановила производство и поставки;
  • Toyota — приостановила производство и поставки;
  • Lexus — приостановила производство и поставки.

Самолёты

  • Rolls-Royce — прекратила поставки двигателей и запчастей для «Аэрофлота» и автомобилей;
  • Boeing — приостановила техподдержку российских авиакомпаний;
  • Airbus — приостановила деятельность в России;
  • Dassault Aviation — приостановила продажи джетов Falcon;
  • AerCap — разорвала контракты.

Велосипеды

  • Colnago — приостановила поставки;
  • Giant — приостановила поставки;
  • Merrida — приостановила поставки;
  • Scott — приостановила поставки;
  • Trek — приостановила поставки.

Перевозки и доставка

  • FedEx — приостановила все поставки;
  • UPS — приостановила все поставки;
  • DHL — приостановила некоторые рейсы;
  • Cyprus Post — прекратила оказывать почтовые услуги россиянам;
  • Maersk — приостановила приём заказов на перевозку контейнеров;
  • CMA CGM — приостановила приём заказов;
  • MSC — приостановила приём заказов;
  • Shipco — приостановила приём заказов;
  • Hapag-Lloyd — приостановила приём заказов;
  • Oсean Network Express — приостановила приём заказов;
  • Yang Ming — приостановила приём заказов.

Техника

  • Apple — приостановила продажи iPhone и MacBook, ограничила работу Apple Pay;
  • Dell — приостановила поставки;
  • Intel — приостановила поставки;
  • AMD — приостановила поставки;
  • Nokia — приостановила поставки;
  • Siemens — приостановила поставки;
  • Ericsson — приостановила поставки;
  • HP — приостановила поставки;
  • Panasonic — приостановила торговые операции;
  • TSMC — приостановила сотрудничество;
  • Hitachi — приостановила производство и поставки;
  • Canon — приостановила продажи;
  • IBM — приостановила деятельность.

Программное обеспечение

  • SAP — приостановила работу и продажи продуктов;
  • Oracle — приостановила работу;
  • Sabre — прекратила сотрудничать с «Аэрофлотом»;
  • Microsoft — приостановила продажи;
  • Autodesk — приостановила работу;
  • Adobe — приостановила новые продажи продуктов и услуг;
  • EPAM Systems — приостановила работу с российскими клиентами;
  • VMware — приостановила поддержку;
  • Depositphotos — приостановила работу;
  • VistaCreate — приостановила работу.

Интернет

  • OnlyFans — прекратила выплаты на карты российских банков, ограничивает учётные записи;
  • tiu.ru — перестал работать;
  • LetyShops — перестал работать;
  • Namechip — перестали работать домены .ru, .рф, .by, .бел и .su;
  • EasyWP — перестали работать домены .ru, .рф, .by, .бел и .su;
  • Private Email — перестали работать домены .ru, .рф, .by, .бел и .su;
  • Galaxy Store — перестал принимать платежи;
  • Google — приостановила контекстную рекламу;
  • Facebook — заблокировали в России;
  • YouTube — отключил монетизацию.

Гейминг

  • Twitch — прекратила выплаты российским стримерам;
  • PlayStation Store — приостановила работу;
  • Nintendo — отклоняет платежи, приостановила продажи;
  • Steam — отклоняет платежи;
  • CD Projekt — приостановила продажи;
  • Electronic Arts — российские клубы и сборную удалили из видеоигр; приостановила продажи;
  • Rockstar Games — приостановила продажи;
  • Activision Blizzard — приостановила продажи;
  • Ubisoft — приостановила продажи;
  • HomaGames — приостановила сотрудничество;
  • Sony PlayStation — приостановила работу;
  • GSC Game World — стали недоступны игры в Steam.

Одежда

  • Yoox Net-a-Porter Group — приостановила доставку;
  • Nike — приостановила доставку;
  • Matches — приостановила доставку;
  • ASOS — приостановила доставку;
  • H&M — приостановила продажи;
  • Cos — приостановила продажи;
  • Arket — приостановила продажи;
  • Monki — приостановила продажи;
  • The Other Stories — приостановила продажи;
  • Farfetch — приостановила продажи;
  • Mytheresa — приостановила продажи;
  • Burberry — приостановила продажи;
  • Golden Goose — приостановила продажи;
  • Nanushka — приостановила продажи;
  • Ganni — приостановила продажи;
  • Coperni — приостановила продажи;
  • Mango — приостановила работу;
  • Marks & Spencer — приостановила работу;
  • Hermes — приостановила продажи;
  • Karl Lagerfeld — приостановила продажи;
  • Gucci — приостановила деятельность;
  • Balenciaga — приостановила деятельность;
  • Yves Saint Laurent — приостановила деятельность;
  • Louis Vuitton Moet Hennessy — приостановила деятельность;
  • Chanel — приостановила деятельность;
  • Bershka — приостановила деятельность;
  • Pull&Bear — приостановила деятельность;
  • Zara — приостановила деятельность;
  • Stradivarius — приостановила деятельность;
  • Oysho — приостановила деятельность;
  • Massimo Dutti — приостановила деятельность;
  • Levi’s — приостановила деятельность;
  • Puma — приостановила работу магазинов;
  • Reserved — приостановила продажи;
  • Sinsay — приостановила продажи;
  • Prada — приостановила продажи;
  • Marks&Spencer — приостановила поставки;
  • Reebok — приостановила работу;
  • Victoria's Secret — приостановила работу;
  • Mohito — приостановила продажи;
  • Cropp — приостановила продажи;
  • Sinsay — приостановила продажи;
  • Mothercare — приостановила продажи.

Украшения и часы

  • Swarovski — приостановила продажи;
  • Cartier — приостановила деятельность;
  • Swatch — приостановила продажи;
  • Rolex — приостановила продажи.

Косметика

  • Sephora — приостановила работу;
  • L’Oreal — приостановила работу;
  • Lancôme — приостановила работу;
  • Giorgio Armani Beauty — приостановила работу;
  • Biotherm — приостановила работу;
  • Kiehl’s — приостановила работу;
  • Ralph Lauren — приостановила работу;
  • Shu Uemura — приостановила работу;
  • Cacharel — приостановила работу;
  • Helena Rubinstein — приостановила работу;
  • Viktor&Rolf — приостановила работу;
  • Maison Martin Margiela — приостановила работу;
  • Urban Decay — приостановила работу;
  • Garnier — приостановила работу;
  • Maybelline NY — приостановила работу;
  • Essie — приостановила работу;
  • NYX Professional Makeup — приостановила работу;
  • Matrix — приостановила работу;
  • Vichy — приостановила работу;
  • La Roche-Posay — приостановила работу;
  • SkinCeuticals — приостановила работу;
  • CeraVe — приостановила работу;
  • Estee Lauder — приостановила работу;
  • Bobbi Brown — приостановила работу;
  • Clinique — приостановила работу;
  • MAC Cosmetics — приостановила работу;
  • Smashbox — приостановила работу;
  • Tom Ford Beauty — приостановила работу;
  • Jo Malone London — приостановила работу;
  • Tom Ford Beauty — приостановила работу;
  • Tory Burch Beauty — приостановила работу;
  • Иль де Ботэ — приостановила работу.

Интернет-магазины и сервисы

  • iHerb — приостановила доставку;
  • Bolt — перестал работать;
  • Insydium — перестал работать;
  • Jobble — перестал работать;
  • Airbnb — приостановил работу;
  • Storytel — приостановила работу;
  • Booking.com — приостановила работу;
  • Ebay — приостановила доставку;
  • Coursera — заблокировала учебные материалы российских университетов и платежи от россиян;
  • Pearson — приостановила работу;
  • Grammarly — приостановила работу;
  • Upwork — приостановила работу;
  • TikTok — приостановила работу;
  • Amazon — приостановила приём новых клиентов облачного сервиса.
  • Bumble — приостановил работу;
  • Badoo — приостановил работу;
  • Fruitz — приостановил работу.

Кафе и рестораны

  • Ninja Sushi — навсегда ушла из России;
  • Michelin — замораживает все проекты в России;
  • McDonald's — приостановила работу;
  • Yum! Brands — приостановила инвестиции;
  • Starbucks — приостановила деятельность;
  • KFC — закрыла часть ресторанов;
  • Pizza Hut — приостановила бизнес-поддержку.

Продукты

  • Velkopopovick Kozel — приостановила поставки;
  • Pilsner Urquell — приостановила поставки;
  • Gambrinus — приостановила поставки;
  • Staropramen — приостановила поставки;
  • Budweiser Budvar — приостановила поставки;
  • Bernard — приостановила поставки;
  • Guinness — приостановила поставки;
  • Johnnie Walker — приостановила поставки;
  • Smirnoff — приостановила поставки;
  • Baileys — приостановила поставки;
  • Captain Morgan — приостановила поставки;
  • Pernod Ricard — приостановила поставки;
  • Chivas Regal — приостановила поставки;
  • Jameson — приостановила поставки;
  • Ballantine’s — приостановила поставки;
  • Absolut — приостановила поставки;
  • Havana Club — приостановила поставки;
  • Fazer — приостановила поставки;
  • Carlsberg — приостановила инвестиции и отгрузку в «Балтику»;
  • Valio — приостановила работу;
  • Paulig — приостановила работу;
  • Coca-Cola — приостановила деятельность;
  • Fanta — приостановила деятельность;
  • Sprite — приостановила деятельность;
  • Schweppes — приостановила деятельность;
  • Bon Aqua — приостановила деятельность;
  • Pulpy — приостановила деятельность;
  • «Моя семья» — приостановила деятельность;
  • Rich — приостановила деятельность;
  • «Добрый» — приостановила деятельность;
  • PepsiCo — приостановила продажи;
  • Mirinda — приостановила продажи;
  • 7Up — приостановила продажи;
  • Mountain dew — приостановила продажи;
  • Adrenaline Rush — приостановила продажи;
  • Lipton — приостановила продажи;
  • «Русский дар» — приостановила продажи;
  • Aqua Minerale — приостановила продажи;
  • «Любимый» — приостановила продажи;
  • «Я» — приостановила продажи;
  • «Фруктовый сад» — приостановила продажи;
  • J7 — приостановила продажи;
  • «Чудо» — приостановила продажи;
  • «Домик в деревне» — приостановила продажи;
  • «Веселый молочник» — приостановила продажи;
  • «Агуша» — приостановила продажи;
  • Heineken — приостановила производство и продажи;
  • Brown-Forman — приостановила деятельность;
  • Jack Daniel's — приостановила деятельность;
  • Finlandia — приостановила деятельность;
  • Mondelez — приостановила вложения и рекламу;
  • Oreo — приостановила вложения и рекламу;
  • Alpen Gold — приостановила вложения и рекламу;
  • Cadbury — приостановила вложения и рекламу;
  • Milka — приостановила вложения и рекламу;
  • Toblerone — приостановила вложения и рекламу;
  • Barny — приостановила вложения и рекламу.

Другие товары

  • Lego — приостановила поставки;
  • IKEA — приостановила работу, закрыла магазины;
  • Jysk — приостановила работу, закрыла магазины;
  • Whirlpool — приостановила производство;
  • Henkel — останавливает новые инвестиции;
  • Unilever — приостановила поставки;
  • Cif — приостановила поставки;
  • Domestos — приостановила поставки;
  • Rexona — приостановила поставки;
  • Dove — приостановила поставки;
  • AXE — приостановила поставки;
  • Camay — приостановила поставки;
  • «Чистая линия» — приостановила поставки;
  • «Лесной бальзам» — приостановила поставки;
  • «Бархатные ручки» — приостановила поставки;
  • «Черный жемчуг» — приостановила поставки;
  • Lipton — приостановила поставки;
  • Brooke Bond — приостановила поставки;
  • «Инмарко» — приостановила поставки;
  • Procter & Gamble — приостановила деятельность, оставит только «продукты базовой гигиены»;
  • OBI — приостановила работу;
  • Imperial Brands — приостановила работу;
  • Davidoff — приостановила работу;
  • Richmond — приостановила работу;
  • Winston — приостановила работу;
  • Drum — приостановила работу;
  • Philip Morris — приостановила инвестиции и сократила производство;
  • Marlboro — приостановила инвестиции и сократила производство;
  • L&M — приостановила инвестиции и сократила производство;
  • Bond Street — приостановила инвестиции и сократила производство;
  • Parliament — приостановила инвестиции и сократила производство;
  • Iqos — приостановила инвестиции и сократила производство.

Ретейл

  • Prisma — приостановила работу.

Спорт

  • Adidas — приостановила продажи и партнёрство с Российским футбольным союзом;
  • НХЛ — приостановила отношения с бизнес-партнёрами;
  • ФИФА — отстранила сборную России и клубные команды от участия в турнирах;
  • УЕФА — отстранила сборную России и клубные команды от участия в турнирах, отказалась от партнёрства с «Газпромом», перенесла финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж;
  • «Шальке» — отказался от партнёрства с «Газпромом»;
  • «Манчестер Юнайтед» — отказался от партнёрства с «Аэрофлотом»;
  • «Формула-1» — отменила гран-при в России в 2022 году;
  • «Эвертон» — разорвал контракт с USM, «Мегафон» и Yota;
  • Баскетбольная Евролига — отстранение всех клубов;
  • Паралимпийские игры — отстранили российских спортсменов;
  • Международная федерация баскетбола — отстранение сборной;
  • Международная федерация волейбола — перенос ЧМ 2022, отстранение россиян;
  • Международная федерация хоккея на льду — отстранение сборной;
  • Всемирная конфедерация софтбола — отстранение россиян;
  • Кубок мира Международная федерация лыжного спорта — отстранение россиян;
  • Международная федерация бадминтона — отстранение россиян;
  • Международная федерация баскетбола — отстранение россиян;
  • Международная федерация легкой атлетики — отстранение россиян;
  • Международная федерация регби — отстранение россиян;
  • Международный союз конькобежцев — отстранение россиян;
  • Международная федерация хоккея с мячом — отстранение россиян;
  • Международная федерация гимнастики — отстранение россиян;
  • Международная шахматная федерация — перенос Шахматной Олимпиады — 2022 из России;
  • Ассоциация теннисистов-профессионалов — перенос турнира из Санкт-Петербурга в Нур-Султан;
  • Международная федерация кёрлинга — перенос ЧЕ-2022;
  • Международная федерация спортивной стрельбы — перенос ЧЕ-2022.

Развлечения

  • Walt Disney — отменила прокат фильмов;
  • WarnerBros. — отменила прокат фильмов;
  • Sony Pictures — отменила прокат фильмов;
  • Universal Pictures — отменила прокат фильмов;
  • Netflix — приостановила подписку и производство российских сериалов;
  • «Ла Скала» — отказался сотрудничать с российскими артистами;
  • «Ковент-Гарден» — отказался сотрудничать с артистами;
  • Мюнхенский филармонический оркестр — отказался сотрудничать с артистами;
  • Метрополитен-опера — отказалась сотрудничать с артистами;
  • BBC Studios — приостановила лицензирование контента для российских партнёров;
  • ITV — приостановила продажу новых лицензий;
  • All3Media — приостановила переговоры с вещателями;
  • Megogo — перестала работать в России;
  • Spotify — проблемы с оплатой, закрыл офис в России;
  • Universal Music — приостановила деятельность и закрыла офисы;
  • Amazon Prime Video — приостановила подписку.

СМИ

  • CNN — приостановил вещание;
  • ARD — приостановил вещание;
  • ZDF — приостановил вещание;
  • ABC — приостановил вещание;
  • BBC — перевезёт сотрудников из России;
  • Bloomberg — приостановило работу;
  • CBC — приостановил вещание;
  • Condé Nast — приостановила работу;
  • Vogue — приостановил работу;
  • GQ — приостановил работу.

Мероприятия и фестивали

  • Каннский кинофестиваль — отказался принимать российскую делегацию;
  • «Евровидение» — дисквалификация России;
  • Международная кинологическая федерация — отменила выставки в России, запретила участвовать животным из России;
  • Международная федерация кошек — запретила участвовать в выставках животным из России;
  • Mobile World Congress — запретил присутствие российского павильона;
  • «Каннские львы» — не будет принимать заявки из России.

Медицина, наука и образование

  • Европейская академия аллергии и клинической иммунологии — приостановила сотрудничество;
  • Массачусетский технологический институт — прекратил сотрудничество со Сколково;
  • IELTS — отменила экзамены в России.

Профессиональные услуги

  • McKinsey — пообещала не работать с госорганами;
  • Boston Consulting Group — пообещала не работать с госорганами;
  • Baker McKenzie — прекратит отношения с несколькими клиентами;
  • Linklaters — прекратит отношения с несколькими клиентами;
  • KPMG — прекратит отношения с некоторыми клиентами;
  • Accenture — приостановила работу;
  • BCG — приостановила работу;
  • Fitch — приостановила коммерческую деятельность;
  • AECOM — приостановила работу;
  • Deloitte — приостановила работу;
  • PwC — приостановила работу;
  • EY — приостановила работу.

Реклама

  • GroupM — приостановила работу;
  • ADCE — приостановила членство россиян.

Напомним, что военная спецоперация на Украине привела не только к закрытию предприятий и магазинов в России, но и пострадали геймеры. Крупный игровой сервис Steam запретил россиянам покупать игры или вносить в них деньги. Примеру последовали Xbox и PlayStation, применив такие же санкции, а также прекратив поставлять свои приставки в страну.

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