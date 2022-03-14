Какие компании ушли из России на фоне ситуации с Украиной

Международные компании ежедневно разрывают контракты, закрывают производство и прекращают работу с Россией после начала военной спецоперации на Украине и «ударивших» санкций по экономике.
Всего работу в РФ прекратили около 400 компаний и брендов в разных сферах.
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Напомним, что военная спецоперация на Украине привела не только к закрытию предприятий и магазинов в России, но и пострадали геймеры. Крупный игровой сервис Steam запретил россиянам покупать игры или вносить в них деньги. Примеру последовали Xbox и PlayStation, применив такие же санкции, а также прекратив поставлять свои приставки в страну.