Семейные рестораны «Пельмения» закроют в Новосибирске в трех ТЦ

Семейные рестораны «Пельмения» закроют в Новосибирске в трех ТЦ
Семейные рестораны «Пельмения» закроют в Новосибирске в трех ТЦ
Вчера, 08:53БизнесФото: Медиахолдинг1Mi

В Новосибирске закроет свои рестораны федеральная сеть пельменных

Представители компании заявили о закрытии всех ресторанов сети «Пельмения» в Новосибирске - они работали в БЦ «Новая высота» на Фрунзе, в ТРЦ «Аура» и в ТРЦ «Сан Сити».

16 июня появилось сообщение о том, что новосибирские пельменные под названием «Пельмения» прекратят свою работу в этом месяце. Сеть ресторанов моно-кухни славилась большим выбором пельменей. В заведении новосибирцы могли посидеть всей семьей.

Добавим, что «Пельмению» основали в Санкт-Петербурге – рестораны появились во многих городах-миллионников, в том числе и в Москве. В Новосибирске были открыты 3 ресторана по франшизе. В ТРЦ «Аура» пельменная закрылась уже 16 июня, заведение в «Сан Сити» проработает до 19 июня, а в БЦ «Новая высота» до 26 июня.

При этом в Новосибирске 19 июня 2022 года вновь откроются рестораны McDonald's – в компании провели ребрендинг. Макдоналдс закрыли ровно на неделю для внутренних и внешних изменений.

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