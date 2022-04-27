Второй гипермаркет Hoff откроют в Новосибирске 28 апреля

В Новосибирске начнет работу второй гипермаркет мебели и товаров для дома российской сети Hoff с 28 апреля. Его разместят в торговом центре «Красный мамонт».
Первый магазин Hoff заработал ещё в марте 2022 года, буквально после ухода подобной шведской компании IKEA из Новосибирска. И разместили, к слову, российский гипермаркет напротив «МЕГИ».
Представители Hoff сообщили, что уже 28 апреля в Новосибирске откроют вторую точку в ТЦ «Красный мамонт». Этот гипермаркет станет одним из каналов онлайн-продаж.
Магазин оснастят touch-панелями и медиаэкранами. На выходе установят кассы самообслуживания и зоны для самостоятельного оформления выдачи заказов.
Напомним, шведская фирма мебели ИКЕА приостановила работу в России 4 марта. При этом сотрудников не сократили, а перевели на склад и в технический отдел.