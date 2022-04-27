Второй гипермаркет Hoff откроют в Новосибирске 28 апреля

Второй гипермаркет Hoff откроют в Новосибирске 28 апреля
Второй гипермаркет Hoff откроют в Новосибирске 28 апреля
Сегодня, 16:38БизнесФото: Анастасия Тарусова / vk.com/hoffrus
Он появится в ТЦ «Красный мамонт» на правом берегу.

В Новосибирске начнет работу второй гипермаркет мебели и товаров для дома российской сети Hoff с 28 апреля. Его разместят в торговом центре «Красный мамонт».

Первый магазин Hoff заработал ещё в марте 2022 года, буквально после ухода подобной шведской компании IKEA из Новосибирска. И разместили, к слову, российский гипермаркет напротив «МЕГИ».

Представители Hoff сообщили, что уже 28 апреля в Новосибирске откроют вторую точку в ТЦ «Красный мамонт». Этот гипермаркет станет одним из каналов онлайн-продаж.

Магазин оснастят touch-панелями и медиаэкранами. На выходе установят кассы самообслуживания и зоны для самостоятельного оформления выдачи заказов.

Напомним, шведская фирма мебели ИКЕА приостановила работу в России 4 марта. При этом сотрудников не сократили, а перевели на склад и в технический отдел.

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