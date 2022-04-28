11 магазинов Hoff в Новосибирске по несуществующим адресам указаны на странном сайте

В интернете появился ложный сайт мебельной сети Hoff, который ввел в заблуждение покупателей из Новосибирска. Во вкладке «Адреса магазинов» указано 11 филиалов в ТЦ «Июнь», на переулке Сочном и других, вовсе не существующих в столице Сибири.

В Новосибирске уже работает один российский гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff по улице Мира, 66 напротив «МЕГА». Сегодня, 28 апреля, в городе торжественно открывают второй магазин сети в ТЦ «Красный Мамонт» на Светлановской, 50/1. В день открытия новосибирцы начали искать на просторах интернета адреса магазинов и нарвались на фейковый домен, где сообщается об 11 магазинах торговой сети. Ложный сайт hoff-yee.ru появляется первым в поисковике Яндекса по запросу - «Магазины Hoff в Новосибирске адреса». К слову, практически все адреса на этом сайте не существуют в Новосибирске - это и ТЦ «Июнь», улица им Атамана Филипсона, переулок Чашковский и другие. Фото: скрин с сайта hoff-yee.ru «Там указана ложная информация так, как в Новосибирске нет 11 магазинов сети Hoff. Сегодня мы открываем только второй. Вашу заявку мы приняли в обработку, сайт проверим.», - сообщили Atas.info представители гипермаркета Hoff. Специалисты посоветовали покупателям проверять адреса магазинов на официальном сайте hoff.ru.

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