В новосибирских кафе выросли цены из-за спекулянтов – заявил владелец точки общепита

«Да, действительно, цены выросли значительно. Я считаю, что рост цен напрямую зависит от недобросовестности лиц, которые занимаются спекулянством – они скупают товары, а затем по «нереальным» ценам их продают, тем самым создают панику на рынках»,- сказал бизнесмен.