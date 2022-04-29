В новосибирских кафе выросли цены из-за спекулянтов – заявил владелец точки общепита

В новосибирских кафе выросли цены из-за спекулянтов – заявил владелец точки общепита
В новосибирских кафе выросли цены из-за спекулянтов – заявил владелец точки общепита
Сегодня, 19:15БизнесАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Предприниматель заявил, что спекулянты скупают продукцию в Новосибирске по нормальным ценам и продают точкам общепита в разы дороже.

Владелец шашлычной «Халяль ZA» в Новосибирске Александр К. рассказал Atas.info, что на подорожание позиций меню в кафе повлияли спекулянты, которые скупают весь товар и завышают цену.

«Да, действительно, цены выросли значительно. Я считаю, что рост цен напрямую зависит от недобросовестности лиц, которые занимаются спекулянством – они скупают товары, а затем по «нереальным» ценам их продают, тем самым создают панику на рынках»,- сказал бизнесмен.

Предпринимать отметил, что полностью уверен в том, что Россия в состоянии обеспечивать себя полностью всем связанным с общественным питанием, несмотря на санкции.

Он подчеркнул, что тяжелая ситуация на рынке – это временный эффект, какой был недавно с сахаром.

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