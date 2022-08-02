Уставший бороться с мусорной свалкой у дома новосибирец перекрыл дорогу

Мужчина, выкладывающий мусор на дорогу, оказался добродетелем. Он устал бороться с теми, кто выкидывает отходы практически на проезжую часть и решил привлечь внимание к проблеме, разложив пакеты на улице Дуси Ковальчук.

Сам инцидент произошел сегодня, 2 августа рядом с площадью Калинина. Изначально мужчину окрестили неадекватом, а потом узнали суть поступка. Выяснилось, что новосибирец устал ежедневно бороться с теми, кто накладывает мусор рядом с остановкой. Он не раз убирал отходы, а также просил это сделать других. Мужик загородил дорогу мусорными мешками в Новосибирске – неадеквата усмирили В этот раз сибиряк устал и решил привлечь внимание к проблеме. По его словам, он любит Новосибирск, ведь это его родной город. После «акции протеста» мужчина благополучно собрал мешки и погрузил в «Экологию-Новосибирск», которая оперативно приехала после случившегося. А вот по версии некоторых СМИ, новосибирец находится в отделе полиции. Изначально он требовал встречи с губернатором НСО, устав бороться с несправедливостью.

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