Уставший бороться с мусорной свалкой у дома новосибирец перекрыл дорогу

Сам инцидент произошел сегодня, 2 августа рядом с площадью Калинина. Изначально мужчину окрестили неадекватом, а потом узнали суть поступка. Выяснилось, что новосибирец устал ежедневно бороться с теми, кто накладывает мусор рядом с остановкой. Он не раз убирал отходы, а также просил это сделать других.
В этот раз сибиряк устал и решил привлечь внимание к проблеме. По его словам, он любит Новосибирск, ведь это его родной город. После «акции протеста» мужчина благополучно собрал мешки и погрузил в «Экологию-Новосибирск», которая оперативно приехала после случившегося.
А вот по версии некоторых СМИ, новосибирец находится в отделе полиции. Изначально он требовал встречи с губернатором НСО, устав бороться с несправедливостью.