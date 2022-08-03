Новосибирский зоопарк занял первое место в топе достопримечательностей города

На следующих позициях расположились – Большой новосибирский планетарий, Музей мировой погребальной культуры, театры «Глобус» и «Красный факел».
Среди парков и скверов на первом месте оказалась «Березовая роща». Также в рейтинг попали «Памятник лабораторной мыши» в Академгородке, Стоквартирный дом и Монумент Славы.
Рейтинг составлялся по количеству запросов пользователей в поисковике «Яндекса», а также при наличии википедии у достопримечательности.
Напомним, что Новосибирский зоопарк – это один из крупнейших зоопарков России. В нём живет около 11 тысяч особей 770 видов.