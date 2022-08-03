Новосибирский зоопарк занял первое место в топе достопримечательностей города

Новосибирский зоопарк занял первое место в топе достопримечательностей города
Новосибирский зоопарк занял первое место в топе достопримечательностей города
Сегодня, 13:19ГородАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило стал самым популярным местом среди достопримечательностей города – он занял 203 место по России. Информацию предоставили в пресс-службе «Яндекса».

На следующих позициях расположились – Большой новосибирский планетарий, Музей мировой погребальной культуры, театры «Глобус» и «Красный факел».

Среди парков и скверов на первом месте оказалась «Березовая роща». Также в рейтинг попали «Памятник лабораторной мыши» в Академгородке, Стоквартирный дом и Монумент Славы.

Рейтинг составлялся по количеству запросов пользователей в поисковике «Яндекса», а также при наличии википедии у достопримечательности.

Напомним, что Новосибирский зоопарк – это один из крупнейших зоопарков России. В нём живет около 11 тысяч особей 770 видов.

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