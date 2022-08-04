Бизнес-центр на Карла Маркса в Новосибирске лишился парковки

Бизнес-центр на Карла Маркса в Новосибирске лишился парковки
Бизнес-центр на Карла Маркса в Новосибирске лишился парковки
Сегодня, 10:02ГородФото: Медиахолдинг1Mi

В Новосибирске снесли парковку возле бизнес-центра на Карла Маркса

Речь идет о бизнес-центре «Дубрава-Р». Власти убрали парковку из-за ремонта дороги, где строится стадион. Как заявили в департаменте транспорта мэрии, парковка была ликвидирована в связи с её несоответствием нормативным показателям.

При этом администрация бизнес-центра возмущена из-за того, что парковочные места убрали только возле их здания, а у соседних помещений все осталось как прежде. В мэрии объяснили, что парковки убрали из-за нового проекта. Однако на его презентацию никого из центра не пригласили.

В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска передали НГС, что парковка у бизнес-центра на проспекте Карла Маркса, 51 была ликвидирована в связи с его несоответствием нормативным показателям, предусмотренным действующими государственными стандартами.

Напомним, неизвестные «припарковали» электросамокаты на светофоры в Новосибирске. Появилась и фотография с места вандализма. Некоторых сибиряков она развеселила.

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