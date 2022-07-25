В Новосибирске мужчина избил соседку за неправильную парковку автомобиля

Жительница Новосибирска Александра попала под горячую руку соседа в СНТ «Энергетик-1» из-за якобы неправильной парковки автомобиля её дяди. Свою историю девушка рассказала в группе «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте».

По словам пострадавшей, 20 июля на неё напал с кулаками пьяный сосед. Ему не понравилось, как оставил свою машину её приехавший в гости дядя. Мужчина накинулся на гостя Александры, а она встала между ними в ходе конфликта и получила камнем по лицу. В итоге, у неё рассечение брови и сотрясение мозга. «Сосед против парковки автомобилей возле забора по ночам, якобы они перегораживают дорогу до мусорки. Он спокойно не просил, а требовал в грубой форме. Начал оскорблять и угрожать, а потом полез в драку. Я встала на защиту дяди. Он пытался ударить меня с головы два раза - естественно, я от себя толкала его», - рассказала в комментариях под постом сама пострадавшая сибирячка. Девушка добавила, что агрессивный сосед не впервые ведет себя подобным образом. Он уже давно держит всех местных жителей в страхе. После случившегося Александре наложили несколько швов на рванные раны. Она уже сняла побои и написала жалобу в прокуратуру.

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