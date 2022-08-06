Разметка для парковки электросамокатов появилась в Новосибирске

Разметка для парковки электросамокатов появилась в Новосибирске
Разметка для парковки электросамокатов появилась в Новосибирске
Сегодня, 14:48ГородФото: Дмитрий Тростников
На пяти улицах Новосибирска появились специально отмеченные места, где пользователи сервиса кикшеринга могут оставлять электросамокаты. Планируется, что эта практика будет распространена на другие улицы города

Парковки для электросамокатов, выделенные разметкой, появились в Новосибирске на улицах Советской, Урицкого, Дуси Ковальчук, Нарымской и Вокзальной магистрали. Компания Whoosh по согласованию с мэрией отмечает участки тротуаров площадью около четырех квадратных метров. Такой площадки хватит для парковки 5-6 самокатов, сообщили в пресс-службе компании.

В будущем подобные паковочные места, которые не имеют конструкций, мешающих пешеходам, организуют и в других частях города, говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали о том, что компания Whoosh подала 4 судебных иска к муниципалитету. Бизнесмены требуют отменить решение о запрете парковки самокатов рядом с выходами из метро.

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