"Как надоела эта показуха": В Новосибирске продолжают эвакуировать самокаты

Очевидцы поделились в паблике АСТ-54 фотографиями, как два электросамоката кикшеринговых компаний Whoosh и Urent грузят на автомобильный эвакуатор и увозят в сопровождении автомобиля полиции. "Эвакуация злостных нарушителей у кинотеатра имени Маяковского", - подписали свое сообщение новосибирцы.
Подписчики на эту новость отреагировали негативно.
"Как надоела эта показуха. Идите делом займитесь. На дтп приедтье не за 10 часов как обычно, а за 15-20 минут, или движение организуйте на сложном перекрестке, где светофор пал смертью храбрых", - пишет Илья Еселевич.
"Клоуны, пачку чипсов ещё эвакуируйте", - поддерживает Александр Бибишев.
"Приехать на аварию, чтобы освободить проезд, на это нет времени. А как эвакуировать самокаты, так это пожалуйста, целых экипаж находится", - возмущается Давид Бекишвили.
Ранее мы рассказывали о том, что компания по прокату электросамокатов Whoosh подала 4 иска к муниципалитету. Бизнесмены требуют отменить решение о запрете парковки самокатов рядом с выходами из метро.