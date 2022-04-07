«Пускаем кораблики»: двор затопило талыми водами на улице Вертковской в Новосибирске

«Этот потоп круглый год, как весна начинается. В сквере снег практически не чистят, а когда он тает – нас заливает водой. Между нашим двором и парком узенькая тропинка, там как будто нет вовсе ливнёвки. То есть такие переливы мгновенно идут к нам во дворы. Подтопляет даже подвалы, а ведь у многих жильцов там вещи лежат», - рассказали Atas.info жители улицы Вертковской.