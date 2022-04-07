«Пускаем кораблики»: двор затопило талыми водами на улице Вертковской в Новосибирске

«Пускаем кораблики»: двор затопило талыми водами на улице Вертковской в Новосибирске
«Пускаем кораблики»: двор затопило талыми водами на улице Вертковской в Новосибирске
Сегодня, 10:45ГородФото: Atas.info
Нерасчищенные снег в сквере Сибиряков-Гвардейцев привел к потопу во дворах жилых домов.

В Новосибирске 6 апреля резкое потепление вызвало настоящий потоп во дворах по улицам Вертковской. Талая вода стекала к подъездам с тротуара напротив сквера Сибиряков-Гвардейцев.

Местные жители оказались привыкшими к подобному явлению и даже указывали куда ступать, чтобы обойти огромную лужу. В то время дети переобулись в резиновые сапоги и приступили к запуску корабликов по «водопаду».

Фото:Atas.info

«Этот потоп круглый год, как весна начинается. В сквере снег практически не чистят, а когда он тает – нас заливает водой. Между нашим двором и парком узенькая тропинка, там как будто нет вовсе ливнёвки. То есть такие переливы мгновенно идут к нам во дворы. Подтопляет даже подвалы, а ведь у многих жильцов там вещи лежат», - рассказали Atas.info жители улицы Вертковской.

Фото:Atas.info

Местные ребятня преодолевает лужу в припрыжку, а вот пожилым приходится искать пути обхода, что не всегда удаётся. Со слов жителей, в одном из домов проживает инвалид-колясочник. Мужчина редко покидает квартиру весной из-за непреодолимого течения воды возле подъезда.

Напомним, во время «Часа пресс» 7 апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о том, что вчера в администрацию поступило 20 обращениях от жителей частного сектора, которые пожаловались на подтопление придомовых территорий. Глава города призвал чиновников открыть все дождеприёмники к концу недели.

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