Объездную дорогу под Новосибирском отремонтируют за 62 миллиона рублей

Объездную дорогу под Новосибирском отремонтируют за 62 миллиона рублей
Объездную дорогу под Новосибирском отремонтируют за 62 миллиона рублей
Сегодня, 10:38ГородФото: pixabay.com
Работы начнут уже в 2022 году.

Объездную дорогу под Новосибирском отремонтируют за 62 миллиона рублей. Об этом проинформировали в ТУАД.

Речь идет об участке объездной дороги поселка Коченево Н-1212. Объем работы составляет 4,5 километра. Контракт заключили с подрядчиком «Новосибирскавтодор». Сумма сделки составила 62 млн рублей. Компания должна восстановить один из самых проблемных участков в регионе. Специалисты не раз фиксировали там множество ям и трещин.

В ТУАДе подчеркнули, что эта дорога имеет важное значение для Новосибирской области. Именно по ней перевозят все товары первой необходимости: продукты, стройматериалы и одежду. О сроках начала проведения ремонта не сообщается, однако в компании уточнили, что работы начнут после наступления благоприятных погодных условий.

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