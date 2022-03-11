Объездную дорогу под Новосибирском отремонтируют за 62 миллиона рублей. Об этом проинформировали в ТУАД.
Речь идет об участке объездной дороги поселка Коченево Н-1212. Объем работы составляет 4,5 километра. Контракт заключили с подрядчиком «Новосибирскавтодор». Сумма сделки составила 62 млн рублей. Компания должна восстановить один из самых проблемных участков в регионе. Специалисты не раз фиксировали там множество ям и трещин.
В ТУАДе подчеркнули, что эта дорога имеет важное значение для Новосибирской области. Именно по ней перевозят все товары первой необходимости: продукты, стройматериалы и одежду. О сроках начала проведения ремонта не сообщается, однако в компании уточнили, что работы начнут после наступления благоприятных погодных условий.