Объездную дорогу под Новосибирском отремонтируют за 62 миллиона рублей

В ТУАДе подчеркнули, что эта дорога имеет важное значение для Новосибирской области. Именно по ней перевозят все товары первой необходимости: продукты, стройматериалы и одежду. О сроках начала проведения ремонта не сообщается, однако в компании уточнили, что работы начнут после наступления благоприятных погодных условий.