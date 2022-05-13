Квартал аварийного жилья планируют снести в Калининском районе Новосибирска

Власти Новосибирска признали несколько жилых домов в микрорайоне Северном аварийными и запланировали их снос. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Специалисты департамента строительства муниципалитета провели осмотр зданий и заключили, что 8 многоквартирных домов в Калининском районе непригодны для жизни. Жильцов расселят до 2023 года. В частности, под снос попали объекты по улицам Игарская, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 и 42. Адреса указаны в бюллетене органов самоуправления. Также в Октябрьском районе начнут демонтаж домов по улице Никитина, 101 и 103. В Первомайском районе – по улице Подольская, 60 и Подбельского, 3. Напомним, ранее мэрия запланировала снести ветхую школу №57, где в 2021 году обрушилась стена. На подрядчика работ объявили конкурс. К слову, тогда школьников перевели в классы других учебных учреждений – сейчас здание пустует. Также депутаты города недавно обсуждали вопрос о сносе легендарного «Универсама» в центре Новосибирска. На его месте планируют построить высотные дома, которые, со слов, жителей, загородят их окна и нарушат исторический облик центра мегаполиса.

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