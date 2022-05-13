Квартал аварийного жилья планируют снести в Калининском районе Новосибирска

Квартал аварийного жилья планируют снести в Калининском районе Новосибирска
Квартал аварийного жилья планируют снести в Калининском районе Новосибирска
Сегодня, 16:34ГородФото: Медиахолдинг1Mi
Власти Новосибирска признали несколько жилых домов в микрорайоне Северном аварийными и запланировали их снос. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Специалисты департамента строительства муниципалитета провели осмотр зданий и заключили, что 8 многоквартирных домов в Калининском районе непригодны для жизни. Жильцов расселят до 2023 года.

В частности, под снос попали объекты по улицам Игарская, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 и 42. Адреса указаны в бюллетене органов самоуправления.

Также в Октябрьском районе начнут демонтаж домов по улице Никитина, 101 и 103. В Первомайском районе – по улице Подольская, 60 и Подбельского, 3.

Напомним, ранее мэрия запланировала снести ветхую школу №57, где в 2021 году обрушилась стена. На подрядчика работ объявили конкурс. К слову, тогда школьников перевели в классы других учебных учреждений – сейчас здание пустует.

Также депутаты города недавно обсуждали вопрос о сносе легендарного «Универсама» в центре Новосибирска. На его месте планируют построить высотные дома, которые, со слов, жителей, загородят их окна и нарушат исторический облик центра мегаполиса.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы