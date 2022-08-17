Ограждение начали устанавливать на Вокзальной магистрали в Новосибирске

На Вокзальной магистрали Новосибирска начали устанавливать забор прямо перед живой изгородью несмотря на то, что ограждение не собирались ставить для улучшения облика города перед МЧМ-2023.

Напомним, что изначально убрали почти все парковки для выделенной полосы общественного транспорта, а на их месте разбили клумбы и газоны. Власти тогда заявляли, что они победили «кладбищенские оградки» почти в самом центре города. Однако недавно выяснилось, что там начали монтировать новый забор. В связи с этим возник вопрос – зачем тогда было убирать парковки. В одном из бизнес центров Сибкрай.ru заявили, что это была их инициатива, но они получили разрешение у начальника главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска Алексея Драбкина.

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