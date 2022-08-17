Ограждение начали устанавливать на Вокзальной магистрали в Новосибирске

Ограждение начали устанавливать на Вокзальной магистрали в Новосибирске
Ограждение начали устанавливать на Вокзальной магистрали в Новосибирске
Сегодня, 15:00ГородАлександр КондратьевФото: Сибкрай.ruЖивые насаждения должны были заменить забор на Вокзальной магистрали.
На Вокзальной магистрали Новосибирска начали устанавливать забор прямо перед живой изгородью несмотря на то, что ограждение не собирались ставить для улучшения облика города перед МЧМ-2023.

Напомним, что изначально убрали почти все парковки для выделенной полосы общественного транспорта, а на их месте разбили клумбы и газоны. Власти тогда заявляли, что они победили «кладбищенские оградки» почти в самом центре города.

Однако недавно выяснилось, что там начали монтировать новый забор. В связи с этим возник вопрос – зачем тогда было убирать парковки.

В одном из бизнес центров Сибкрай.ru заявили, что это была их инициатива, но они получили разрешение у начальника главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска Алексея Драбкина.

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