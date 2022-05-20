Почему в Новосибирске: плохие дороги, нет воды, не вывозят мусор – вопросы в мае 2022

Пробки, в которых новосибирцы тратят по несколько часов своей жизни, давно пугающе для всех. Чаще всего образование заторов не связано со временем суток или погодных условий. Водители стоят как утром, так и вечером, а найти альтернативный вариант проезда – достаточно тяжело. В ТОП дорожных заторов входят такие улицы как: Большевистская, проезд и площадь Энергетиков, улица Станционная, улица Ватутина, Красный проспект, а также улица Фабричная и площадь Труда. Зачастую пробки образуются из-за неудобного светофора, мешающих припаркованных авто, тесных полос и других причин. К примеру, площадь Энергетиков и площадь Труда – занимают лидерство по дорожным заторам на левом берегу вот уже несколько лет. Это связано с масштабным строительством платного четвертого моста, а также неудачным поворотом на кольце и быстро сигналящем светофором.