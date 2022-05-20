Почему в Новосибирске: плохие дороги, нет воды, не вывозят мусор – вопросы в мае 2022

Пожалуй, один из сложных вопросов, который так и не имеет точного ответа. Ежегодно с приходом весны дороги в Новосибирске превращаются в руины – образовываются как трещины, так и ямы, в которые проваливаются автомобили. На днях, 17 мая в центре города провалился в яму мусоровоз. Одни обвиняют в разрушениях дорог тяжелую технику, а другие считают, что всему виной отсутствие нужного количества денег.
Кстати, шутка про укладывание асфальта в снег или в дождь – вовсе не шутка, а устоявшаяся за несколько лет традиция. Так произошло и с улицей Ватутина, которая осенью разрушилась сразу после ремонта в непогоду. Чтобы с этим бороться, мэрия Новосибирска приняла решение – производить пробы на качество выполненной работы. Если нарушения в укладке дорожного покрытия все-таки нашли, то такая работа попросту не принимается и не оплачивается. Например, как произошло с улицей Волочаевской, где теперь подрядчик доделает ремонт за свой счет.
Почему в Новосибирске многокилометровые пробки
Пробки, в которых новосибирцы тратят по несколько часов своей жизни, давно пугающе для всех. Чаще всего образование заторов не связано со временем суток или погодных условий. Водители стоят как утром, так и вечером, а найти альтернативный вариант проезда – достаточно тяжело. В ТОП дорожных заторов входят такие улицы как: Большевистская, проезд и площадь Энергетиков, улица Станционная, улица Ватутина, Красный проспект, а также улица Фабричная и площадь Труда. Зачастую пробки образуются из-за неудобного светофора, мешающих припаркованных авто, тесных полос и других причин. К примеру, площадь Энергетиков и площадь Труда – занимают лидерство по дорожным заторам на левом берегу вот уже несколько лет. Это связано с масштабным строительством платного четвертого моста, а также неудачным поворотом на кольце и быстро сигналящем светофором.
Все чаще сервис Airvoice показывает максимальный уровень загрязнения воздуха в Новосибирске. В апреле 2022 года количество вредных примесей в атмосфере достигло 10 баллов из 10 возможных. Многие связывают обильное количество пыли со стройкой четвертого моста на левобережье, однако губернатор региона опровергает данное предположение, объясняя, что пыль была и раньше. После постоянной критики улицы Новосибирска начали пылесосить, но, конечно не все.
Кроме того, в мае в Новосибирской области продолжает сохраняться режим повышенной пожароопасности. В регионе массово горят леса, поля, захватывая и жилые жома с надворными постройками. ГУ МЧС фиксирует десятки погорельцев, а на дополнительную борьбу с пожарами выслали подмогу из Красноярского края. В связи с этим во многих районах региона сохраняется сильный смог из-за пожаров.
С 20 апреля в Новосибирске произошел мусорный конфликт. На работу не вышли более двухсот водителей мусоровозов компании «Эконтранс-Н». В громком скандале страдали жители Новосибирска. Неделю мусор не вывозили с контейнеров жилых домов. Вскоре его все-таки вывезли, однако свежие фото забитых баков до сих пор фигурируют в местных пабликах. Во дворах даже замечали крыс, которые не боялись бегать мимо людей.
Проблемы с вывозом отходов вынудили руководителей города продлить до 20 мая режим повышенной готовности. При этом количество жалоб на не вывоз мусора уже снизилось, но окончательно уберут режим лишь после их полного отсутствия. Больше всего просьб о вывозе отходов продолжает поступать из Октябрьского и Дзержинского районов.
В Новосибирске уже несколько лет строят планы, но не строят метро. Озвучены грандиозные проекты по продлению необходимых веток метрополитена, но пока, получается, лишь замкнутый круг. Всему виной – отсутствие финансирования.
Сейчас в Новосибирске близится к завершению строительство станции метро «Спортивная», которая находится между остановками «Речной вокзал» и «Студенческая». Однако новая станция никак не повлияет на разгрузку пассажиропотока – ее строили для уже отмененного МЧМ-2023 по хоккею.
Последнюю станцию метро «Золотая нива», в которой в действительности нуждались новосибирцы, открывали более 10-ти лет назад. Правительство РФ готово выделить финансирования путем бюджетного кредитования. По мнению депутата Госдумы Рената Сулейманова, подача заявки на финансирование сейчас зависит только от руководителей региона.
Москва и Новосибирск находятся на одной широте, но почему в Новосибирске холоднее? Ответ прост. Потому что Новосибирск находится в глубине континента, далеко от морей и климат там резко континентальный. Континентальный климат - это климат, в котором между сезонами резкие перепады температуры - жаркое лето и очень холодная зима.
А вот «морской климат», наоборот, отличается сглаженностью сезонных перепадов температур. Простыми словами – в городе прохладное лето и тёплая зима. Например, сейчас в Новосибирске уже неделю сохранятся летняя жара до +26 градусов, а в Москве всего лишь +13 градусов с сильными осадками в виде дождя. Синоптики прогнозируют такую погоду до конца мая, а затем столица Сибири «поменяется» местами со столицей России.
С 11 мая в Новосибирске начали отключение отопления, в связи завершением отопительного сезона в 2022 году. Также с 12 мая в городе происходит поэтапное отключение и горячей воды – это связано с проведений испытаний теплосетей. Водоснабжения в квартирах не будет больше недели, а испытания продлятся до конца июля 2022 года в разных районах. СГК опубликовал онлайн карту отключений горячей воды, а также график зон отключения и полный список улиц.