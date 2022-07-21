Появление табора цыган в Ленинском районе объяснил мэр Новосибирска

Появление табора цыган в Ленинском районе объяснил мэр Новосибирска
Появление табора цыган в Ленинском районе объяснил мэр Новосибирска
Вчера, 17:17ГородФото: Медиахолдинг1Mi
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что в аварийных бараках, куда заселился табор цыган, формально еще живут люди. Поэтому дома до сих пор не снесены

Заселение цыганского табора в два аварийных расселенных барака в 1-го Петропавловском переулке в Ленинском районе Новосибирска стало возможным из-за неурегулированных формальностей с жителями этих домов. Застройщик ранее должен был снести бараки и расселить людей в новые квартиры в рамках муниципальной программы "Развитие застроенных территорий".

Однако, по словам мэра Анатолия Локтя, в некоторых квартирах ветхих деревянных домов до сих пор живут люди. В этой связи районные службы не отключают электричество и водоснабжение, строительная компания не может приступить к демонтажу строений, а цыгане вольготно себя чувствуют в квартирах тех, кто уже переехал в новое жилье.

Как заявил глава муниципалитета в ходе онлайн-встречи с журналистами в четверг, 21 июля, он дал указание подчиненным как можно быстрее решить проблему.

Цыгане заселились в ветхие бараки весной 2022 года. С этого момента, рассказывают жители соседних домов, многим стало страшно гулять с детьми, а одних их отпускать и вовсе никто не хочет из-за того, что их дети толпами занимают детские площадки, пытаются украсть игрушку, пристают.

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