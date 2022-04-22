В Новосибирске строительство четырех поликлиник оказалось под вопросом

В Новосибирске строительство четырех поликлиник оказалось под вопросом
В Новосибирске строительство четырех поликлиник оказалось под вопросом
Сегодня, 14:47ГородФото: ГК «ВИС»
Сроки окончания строительства трех поликлиник сдвинули до конца 2022 года.

Строительство четырех поликлиник в Новосибирске теперь под вопросом. Об этом заявил 22 апреля и. о. министра строительства Алексей Колмаков во время пресс-конференции.

«Седьмая концессионная компания», входящая в Группу «ВИС» возводит 3 поликлиники в Новосибирске. Еще 4 объекта пока не реализуются из-за финансовых трудностей.

«Из семи все запроектированы, получены заключения экспертизы, цена, естественно, выше получалась, чем та, на которую мы рассчитывали. Три поликлиники сейчас строятся в рамках ГЧП, будут достроены в любом случае. По четырем вопрос открытый – пока еще по финансированию вопрос не понятен», – добавил Алексей Колмаков.

Изначально поликлиники должны были построить к 2021 году, а затем сроки сдвинулись на начало 2022, однако завершения строительства все еще нет. Проекты реализуют по программе государственно-частного партнерства. Это значит, что подрядчик не только построит, но и закупит оборудование.

Кроме того, к строительству инфекционной больницы приступят в текущем году. Поликлиники будут построены в наиболее активно развивающихся жилых массивах Новосибирска, а также там, где действующие поликлиники находятся в аварийном состоянии.

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