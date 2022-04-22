В Новосибирске строительство четырех поликлиник оказалось под вопросом

Изначально поликлиники должны были построить к 2021 году, а затем сроки сдвинулись на начало 2022, однако завершения строительства все еще нет. Проекты реализуют по программе государственно-частного партнерства. Это значит, что подрядчик не только построит, но и закупит оборудование.