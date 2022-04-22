В Новосибирске строительство четырех поликлиник оказалось под вопросом

Строительство четырех поликлиник в Новосибирске теперь под вопросом. Об этом заявил 22 апреля и. о. министра строительства Алексей Колмаков во время пресс-конференции.
«Седьмая концессионная компания», входящая в Группу «ВИС» возводит 3 поликлиники в Новосибирске. Еще 4 объекта пока не реализуются из-за финансовых трудностей.
«Из семи все запроектированы, получены заключения экспертизы, цена, естественно, выше получалась, чем та, на которую мы рассчитывали. Три поликлиники сейчас строятся в рамках ГЧП, будут достроены в любом случае. По четырем вопрос открытый – пока еще по финансированию вопрос не понятен», – добавил Алексей Колмаков.
Изначально поликлиники должны были построить к 2021 году, а затем сроки сдвинулись на начало 2022, однако завершения строительства все еще нет. Проекты реализуют по программе государственно-частного партнерства. Это значит, что подрядчик не только построит, но и закупит оборудование.
Кроме того, к строительству инфекционной больницы приступят в текущем году. Поликлиники будут построены в наиболее активно развивающихся жилых массивах Новосибирска, а также там, где действующие поликлиники находятся в аварийном состоянии.