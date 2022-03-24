Ярмарки выходного дня с низкими ценами стартуют в Новосибирске с 26 марта

В Новосибирске с 26 марта начинаются весенние ярмарки. Как сообщили в городской мэрии, они будут организованы в каждом районе.
Первые ярмарки выходного дня начинают работать в эту субботу. Всего весной планируется провести 22 универсальных или специализированных ярмарок. Такое решение приняли на заседании городского оперштаба по противодействию санкциям с целью развития и стабильного функционирования экономики.
Известно, что свою работу продавцы начнут с 10:00 до 16:00 у здания цирка на улице Челюскинцев. Покупателям предоставят большой ассортимент как продовольственных, так и не продовольственных товаров от производителей и оптово-розничных компаний нашего региона.
Ранее о том, что в городе начну действовать такие ярмарки, сначала заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Глава города объяснил, что товары там дешевле, чем в магазинах. Это связано с тем, что продавцам предоставляют бесплатные площадки, а цены не растут из-за отсутствия аренды и коммунальных платежей.