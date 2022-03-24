Ярмарки выходного дня с низкими ценами стартуют в Новосибирске с 26 марта

Ранее о том, что в городе начну действовать такие ярмарки, сначала заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Глава города объяснил, что товары там дешевле, чем в магазинах. Это связано с тем, что продавцам предоставляют бесплатные площадки, а цены не растут из-за отсутствия аренды и коммунальных платежей.