Мэрия Новосибирска объяснила перекрытие улицы Ватутиной

Мэрия Новосибирска объяснила перекрытие улицы Ватутиной
Мэрия Новосибирска объяснила перекрытие улицы Ватутиной
Сегодня, 17:24ГородФото: Медиахолдинг1Mi
Перекрытие улицы Ватутиной в Новосибирске не избежать из-за масштабных работ на теплосетях. Об этом заявил журналистам на пресс-конференции заммэра Олег Клемешов 26 мая.

Чиновник мэрии Новосибирска объяснили, что на Ватутина большую часть дороги занимают теплокамеры и их необходимо перераспределить. Работы продляться до середины октября, поэтому горожанам необходимо потерпеть.

«Там находится тяжелая техника, которая будет мешать безопасному движению. Чтобы уберечь новосибирцев, было решено перекрыть улицу полностью. Сейчас это стройплощадка», - добавил Клемешов.

Напомним, улицу Ватутина закрыли для проезда 23 мая и в тот день водители начали массово жаловаться на пробки. Им также мешали ориентироваться в пути некорректно работающие светофоры.

Материалы по теме:
Новосибирск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы