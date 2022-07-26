Долгострои Новосибирска 2022 – полный список адресов проблемных домов

Долгострои Новосибирска 2022 – полный список адресов проблемных домов
Долгострои Новосибирска 2022 – полный список адресов проблемных домов
Вчера, 16:56ГородЭмилия КаплунскаяФото: Медиахолдинг1Mi
По официальным данным Правительства Новосибирской области на июль 2022 год в регионе признаны проблемными 70 новостроек. Актуальная база долгостроев города Новосибирска, адреса проблемных домов и информация о застройщиках, чьи объекты заморожены - в материале Atas.info.

Самое худшее, что может случиться с покупателем квартиры новостройки – это инвестировать деньги на раннем этапе в строительство, которое остановится и превратится в многолетний долгострой.

Максимально подробный список адресов проблемных новостроек Новосибирска мы составили на основе официальной информации Министерства строительства Новосибирской области (http://minstroy.nso.ru/page/162), портала «Наш.дом.рф» (https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроексписокпроблемныхобъектовlimit=100&residentialBuildings=1&region=54&ysclid=l5uiikdg2f598220699), и сайта n-s-k.net (https://www.n-s-k.net/fix/novostroy/10). Указаны и застройщики, не сумевшие сдать объекты в срок.

В 2021-2022 годах наблюдательный совет ППК «Фонд» принял решение по 24 объектам, по которым 1,85 тысяч новосибирских обманутых дольщикам выплатили компенсации в размере 4,16 млрд руб. Адреса долгостроев в Новосибирске, по которым было принято решение о выплате компенсации:

Жилые дома по ул. Большая, 600/13 и 600/15; ул. Приморская, 28; ул. Волховская, 37 стр.; блок-секции 1,2,3 по ул. Дуси Ковальчук, 242 стр.; ул. Связистов, 10 и 15; жилые дома №№ 5, 7 и 8 по ул. Зорге, 279 стр.; жилые дома №№ 3, 4, 5 и 6 по ул Связистов; жилой дом на ул. Оловозаводской.

Проблемные долгострои в Новосибирске 2022 по районам

Фото:Медиахолдинг1Mi

Ленинский район

  • ЖК Любимый

Ул. Титова, 253, д. №6, 7, 8 (застройщик - ООО ВЕРТИКАЛЬ-НСК, статус - открыто конкурсное производство).

Ул. Титова, 253, д. 12.

  • ЖК Радуга

Ул. Волховская, 37, д. 1 (застройщик - ООО ВИАКОН ПРОЕКТ РАДУГА, статус - открыто конкурсное производство).

Ул. Волховская, 37, д. 4.

  • ЖК Новомарусино

Ул. Большая, д. 600/12 стр (застройщик - ООО ДЖН, статус - открыто конкурсное производство).

Ул. Большая, д. 600/12, №4/1, 4/2, 4/4.

Ул. Большая, д. 600/13, 4/3

Ул. Большая, д. 600/15 дом №1

ЖК Новомарусино. Недостроенный дом.
Фото: пресс-центр правительства Новосибирской области

Ул. Связистов, стр. 13/1 (застройщик - ЖСК ЕДИНСТВО, статус - нарушены сроки завершения строительства).

  • ЖК Солнечный берег

Ул. Связистов, 161, д. 10 (застройщик - ООО НСКАВАНТАЖ, статус - открыто конкурсное производство).

Ул. Связистов, 161, д. 15

Ул. Связистов, 161/1, д. 1

Ул. Связистов, 161/1, дом № 3 "Альфа", д. 4 "Бета", д. 5 "Бета", д. 6 "Бета"

Вид на недострой в ЖК Солнечный берег
Фото:novosibnovostroy.ru

Ул. Немировича-Данченко, дом 16/2 (застройщик - ООО ТРЕСТ 43, статус - открыто конкурсное производство)

Ул. Немировича-Данченко, дом 16/3

Кировский район

  • ЖК Времена года

Ул. Зорге, 229/1, д. 1 (застройщик - ООО АВАНГАРДСТРОЙ, статус - Открыто конкурсное производство).

Ул. Зорге, стр. 229/1, д. 2

Ул. Зорге, стр. 229/1, д. 3

Ул. Зорге, стр. 229/1, д. 4

Ул. Зорге, стр. 229/1, д. 5

Ул. Зорге, стр. 229/1, д. 6

Ул. Зорге, стр. 229/1, д. 7

Ул. Зорге, стр. 229/1, д. 8

Ул. Зорге, стр. 229/1, д. 9

Ул. Зорге, стр. 229/1, д. 10.

  • ЖК Рихард

Ул. Зорге, 279, дома 5, 7, 8 (застройщик - НСК Девелопмент). В марте 2022 года Наблюдательным советом Фонда принято решение о восстановлении прав граждан путем выплаты компенсации

Ул. Оловозаводская, стр. 2/1 (застройщик - ЖСК ДЕРЖАВА, статус - открыто конкурсное производство).

  • ЖК Акатуйский. Ул. Петухова, стр. 12/4, блок-секция 01В (застройщик - ЗАО КОРПОРАЦИЯ СИТЕХ, статус - открыто конкурсное производство).

Ул. Петухова, стр. 6/6 (застройщик - ПТК НА ПЕТУХОВА, статус - открыто конкурсное производство).

Октябрьский район

Один из самых старейших долгостроев находится в Октябрьском районе на улице 1-я Родниковая №24/2. Его начали возводить в 2004 году. Сейчас дом достраивается по проекту МИП. Работы завершены на 98% - дольщики могут получить ключи в 2022 году. А вот соседний дом №24/7 является долгостроем, который готов лишь на 50%. Завершить его возведение планируется в 2023 году.

  • ЖК Кирпичная горка

Мкр. Закаменский, д. 11

Мкр. Закаменский, д. 12

Мкр Закаменский, д. 13

Мкр. Закаменский, д. 16 (застройщик - ЖСК ЗАКАМЕНСКИЙ-16, статус - нарушены сроки завершения строительства). По дому № 16 восстановление прав граждан ожидается до конца декабря 2023 года, согласно дорожной карте Новосибирской области.

Недострой Закаменский, 16.
Фото:2ГИС

Ул. Зыряновская, стр 27 (застройщик - ЖСК ЗЫРЯНОВСКИЙ, статус - нарушены сроки завершения строительства).

Ул. Родниковая, 24 д. № 2, 7, 6 (застройщик - ООО НСТ, статус - открыто конкурсное производство).

Ул. Вилюйская, 5, д. № 5, 6 (застройщик – Фонд ФЗПГ НСО, статус - нарушены сроки завершения строительства).

  • Комплекс Pool House. Ул. Тополевая, 5 (заказчик - ООО "Многопрофильная клиника", Генподрядчик - ООО НСК-Строй)
Тополевая, 5. Фото 2019 года
Фото:www.n-s-k.net

Заельцовский район

  • ЖК Радужный

Ул. Галущака, д. 15 (застройщик - ЖСК ГАЛУЩАКА 15, статус - нарушены сроки завершения строительства).

  • ЖК Покровский

Ул. Дуси Ковальчук, 242, блок-секции 1, 2, 3 (застройщик - ООО ИНТЕРПОТОК, статус - открыто конкурсное производство).

Ул. Дуси Ковальчук, 242, блок-секции 5, 6, 7 (застройщик - ООО ИНТЕРПОТОК, статус - открыто конкурсное производство).

Ул. Дуси Ковальчук, д. 242/1, блок-секции 1,2 (застройщик - ООО РИК, статус – нарушены сроки передачи квартир дольщикам).

  • ЖК Деловой квартал. Ул. Дуси Ковальчук, 378/1, д. № 1, 2

Ул. Кропоткина, 104а (застройщик - ЖСК САДКО, статус - открыто конкурсное производство).

Фото:Медиахолдинг1Mi

Советский район

Ул. Приморская, 28/1. Это один из самых старых долгостроев в Новосибирске. Строительство началось в 1993 году. Наблюдательный совет федеральной ППК «Фонд» принял решение выплатить компенсацию обманутым дольщикам дома

Ул. Печатников, д. 12 (застройщик - ЖСК ДОМ НА ПЕЧАТНИКОВ, статус - открыто конкурсное производство). Наблюдательным советом Фонда защиты прав граждан–участников долевого строительства в мае 2021 года принято решение о восстановлении прав граждан путем выплаты компенсации.

  • ЖК На Русской

Ул. Русская, 38/2, д. 2 (застройщик - ООО "Байр-Строй", статус - открыто конкурсное производство).

Ул. Русская, 38/2, д. 3 (застройщик - ООО "Байр-Строй", статус - открыто конкурсное производство).

Ул. Русская, 38/2, д. 4 (застройщик - ООО "Байр-Строй", статус - открыто конкурсное производство).

Фото:Медиахолдинг1Mi

Ул. Ивлева, 160 (застройщик - ЖСК "Стройинвестор", статус - открыто конкурсное производство).

Дзержинский район

Ул. Есенина, д. 67, 3 очередь, блок-секции 1.7, 1.8 (застройщик - ООО МЕГАСТРОЙ, статус - открыто конкурсное производство).

  • ЖК Изумрудный город. Ул. Есенина, стр. 12/1 (застройщик - ЖСК СТЕЛЛА, статус - нарушены сроки завершения строительства).
Фото 2019 года
Фото:www.n-s-k.net

Ул. Красина, д. 56 (застройщик - ООО СЭФ-ИНВЕСТ, статус - открыто конкурсное производство)

Железнодорожный район

Ул. Сибирская, стр. 30а (застройщик - ЖСК НАШ ДОМ, статус - открыто конкурсное производство)

Центральный район

  • ЖК Paradise (Парадиз). Ул. Журинская, стр. 37 (застройщик - ООО БРИК, статус - открыто конкурсное производство).
Фото 2019 года
Фото:www.n-s-k.net

Дополнительно в выборе застройщика можно ознакомиться с наличием судебных дел на сайте арбитражных судов, а также заглянуть на сайт единого реестра банкротов.

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