На месте недостроенного ДК «Сибсельмаш» в Новосибирске появится современный ЖК

Недостроенный ДК «Сибсельмаш» разбирают в Новосибирске

На левом берегу у площади Маркса продолжают разбирать легендарный долгострой ДК «Сибсельмаш». Его возведение заморозили еще в 80-х годах. В 90-х его попытались достроить, но дело остановилось до сегодняшнего дня.

В итоге здание на Карла Маркса 3/1 переходило от собственника к собственнику. Два года назад его купили создатели галереи Lukse Тимур Саттаров и Ольга Гребенюк. Теперь вместе снесенного ДК построят новый жилой комплекс. Демонтировать здание начали 10 июля. Окончательно работы завершат в конце 2022 года. Ранее в материале Atas.info мы показывали, что происходит со зданием, которое должно было стать культурным центром Левобережья Новосибирска. Здание уже лишилось части наружных стен и витражного остекления. Как сносят ДК "Сибсельмаш" в Новосибирске: 10 фото прощания с эпохой

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