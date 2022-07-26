На месте недостроенного ДК «Сибсельмаш» в Новосибирске появится современный ЖК

На месте недостроенного ДК «Сибсельмаш» в Новосибирске появится современный ЖК
На месте недостроенного ДК «Сибсельмаш» в Новосибирске появится современный ЖК
Вчера, 09:03ГородФото: Артем Шершнев

Недостроенный ДК «Сибсельмаш» разбирают в Новосибирске

На левом берегу у площади Маркса продолжают разбирать легендарный долгострой ДК «Сибсельмаш». Его возведение заморозили еще в 80-х годах. В 90-х его попытались достроить, но дело остановилось до сегодняшнего дня.

В итоге здание на Карла Маркса 3/1 переходило от собственника к собственнику. Два года назад его купили создатели галереи Lukse Тимур Саттаров и Ольга Гребенюк.

Теперь вместе снесенного ДК построят новый жилой комплекс. Демонтировать здание начали 10 июля. Окончательно работы завершат в конце 2022 года.

Ранее в материале Atas.info мы показывали, что происходит со зданием, которое должно было стать культурным центром Левобережья Новосибирска. Здание уже лишилось части наружных стен и витражного остекления.

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