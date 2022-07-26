На месте недостроенного ДК «Сибсельмаш» в Новосибирске появится современный ЖК

В итоге здание на Карла Маркса 3/1 переходило от собственника к собственнику. Два года назад его купили создатели галереи Lukse Тимур Саттаров и Ольга Гребенюк.
Теперь вместе снесенного ДК построят новый жилой комплекс. Демонтировать здание начали 10 июля. Окончательно работы завершат в конце 2022 года.
Ранее в материале Atas.info мы показывали, что происходит со зданием, которое должно было стать культурным центром Левобережья Новосибирска. Здание уже лишилось части наружных стен и витражного остекления.