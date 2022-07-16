Как сносят ДК "Сибсельмаш" в Новосибирске: 10 фото прощания с эпохой

Один из самых известных долгостроев Новосибирска, здание ДК "Сибсельмаш" на площади Маркса в Ленинском районе, будет полностью снесен до конца 2022 года. В декабре 2020 года мэр Новосибирска Анатоли Локоть заявил, что здание находится в аварийном состоянии. На этом месте планируется построить гостиницу с торговыми и деловыми пространствами.
Здание уже лишилось части наружных стен и витражного остекления.
Возводить здание по проекту известного архитектора Владимира Бородкина начали более 40 лет назад, но грянула перестройка, стройка остановилась. После недострой был приватизирован, несколько раз переходил из рук в руки, новые владельцы вкладывали деньги в продолжение строительства, было сделано даже витражное остекление фасада и атриума.
Первоначальный проект предусматривал огромный концертный зал и плавательный бассейн в центральной секции. Потом собственники планировали организовать здесь торговый центр с самым крупным в Сибири кинозалом.
Последний раз легально попасть внутрь и посмотреть на довольно интересное сооружение можно было в марте 2017 года. Тогда Федерация сноуборда России прямо в здании организовала экстремальный парк и провела соревнования по фристайлу и джиббингу.
Существовало несколько вариантов достройки и применения здания, но ни один из них не был воплощен в жизнь.
Сейчас на этом месте планируется построить апарт-отель, состоящий из пяти корпусов. Самое высокое здание будет подниматься в небо на 24 этажа, общая площадь застройки – 180 тыс. кв.м.
По мнению краеведа Константина Голодяева, здание не представляет большой исторической и архитектурной ценности. Однако появление на и без того плотно застроенной площади очередной крупной постройки радует далеко не всех новосибирцев.
Но поскольку здание и земельный участок находятся в частных руках, муниципалитет никак не может повлиять на планы собственника. Разрешение на строительство выдано ООО Специализированный застройщик "Центр Левого берега". Компанией руководит известный новосибирской бизнесмен Тимур Саттаров.
Ранее перед зданием стоял памятник Александру Покрышкину. Его перенесли на муниципальную землю в центр площади Маркса. А собственник земли под сносимым ДК сообщил, что в новой постройке будет предусмотрено место под организацию музея аса Второй Мировой.