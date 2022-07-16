Как сносят ДК "Сибсельмаш" в Новосибирске: 10 фото прощания с эпохой

Как сносят ДК "Сибсельмаш" в Новосибирске: 10 фото прощания с эпохой
Как сносят ДК "Сибсельмаш" в Новосибирске: 10 фото прощания с эпохой
Вчера, 11:29ГородАртем ШершневФото: Артем Шершнев
На площади Маркса идет демонтаж здания ДК "Сибсельмаш". Показываем, что происходит со зданием, которое должно было стать культурным центром Левобережья Новосибирска

Один из самых известных долгостроев Новосибирска, здание ДК "Сибсельмаш" на площади Маркса в Ленинском районе, будет полностью снесен до конца 2022 года. В декабре 2020 года мэр Новосибирска Анатоли Локоть заявил, что здание находится в аварийном состоянии. На этом месте планируется построить гостиницу с торговыми и деловыми пространствами.

Фото:Артем Шершнев

Здание уже лишилось части наружных стен и витражного остекления.

Фото:Артем Шершнев

Возводить здание по проекту известного архитектора Владимира Бородкина начали более 40 лет назад, но грянула перестройка, стройка остановилась. После недострой был приватизирован, несколько раз переходил из рук в руки, новые владельцы вкладывали деньги в продолжение строительства, было сделано даже витражное остекление фасада и атриума.

Фото:Артем Шершнев

Первоначальный проект предусматривал огромный концертный зал и плавательный бассейн в центральной секции. Потом собственники планировали организовать здесь торговый центр с самым крупным в Сибири кинозалом.

Фото:Артем Шершнев

Последний раз легально попасть внутрь и посмотреть на довольно интересное сооружение можно было в марте 2017 года. Тогда Федерация сноуборда России прямо в здании организовала экстремальный парк и провела соревнования по фристайлу и джиббингу.

Фото:Артем Шершнев

Существовало несколько вариантов достройки и применения здания, но ни один из них не был воплощен в жизнь.

Фото:Артем Шершнев

Сейчас на этом месте планируется построить апарт-отель, состоящий из пяти корпусов. Самое высокое здание будет подниматься в небо на 24 этажа, общая площадь застройки – 180 тыс. кв.м.

Фото:Артем Шершнев

По мнению краеведа Константина Голодяева, здание не представляет большой исторической и архитектурной ценности. Однако появление на и без того плотно застроенной площади очередной крупной постройки радует далеко не всех новосибирцев.

Фото:Артем Шершнев

Но поскольку здание и земельный участок находятся в частных руках, муниципалитет никак не может повлиять на планы собственника. Разрешение на строительство выдано ООО Специализированный застройщик "Центр Левого берега". Компанией руководит известный новосибирской бизнесмен Тимур Саттаров.

Фото:Артем Шершнев

Ранее перед зданием стоял памятник Александру Покрышкину. Его перенесли на муниципальную землю в центр площади Маркса. А собственник земли под сносимым ДК сообщил, что в новой постройке будет предусмотрено место под организацию музея аса Второй Мировой.

Материалы по теме:
Новосибирскисторияархитектура
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы