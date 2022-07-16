Как сносят ДК "Сибсельмаш" в Новосибирске: 10 фото прощания с эпохой

Один из самых известных долгостроев Новосибирска, здание ДК "Сибсельмаш" на площади Маркса в Ленинском районе, будет полностью снесен до конца 2022 года. В декабре 2020 года мэр Новосибирска Анатоли Локоть заявил, что здание находится в аварийном состоянии. На этом месте планируется построить гостиницу с торговыми и деловыми пространствами.