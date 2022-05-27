Кто занимается ремонтом дорог в Новосибирске – рейтинг и фамилии крупных подрядчиков

Кто занимается ремонтом дорог в Новосибирске – рейтинг и фамилии крупных подрядчиков
Кто занимается ремонтом дорог в Новосибирске – рейтинг и фамилии крупных подрядчиков
Сегодня, 10:34ГородФото: Медиахолдинг1Mi

Рейтинг и фамилии подрядчиков на ремонте дорог составили в Новосибирске

Какие новосибирские компании занимаются ремонтом городских дорог в 2022 году – список

В Новосибирске подписаны крупные контракты по ремонту дорог. Компании получили для работы от 42 до 162 млн рублей. НГС составил рейтинг подрядчиков, которые отремонтируют большинство автодорог в городе.

«Стройсити»

Компанией владеет Техран Аликбер Оглы Алиев. Фирма заключила контракт на 2,2 млрд рублей. «Стройсити» отремонтирует улицы Троллейную, Новогоднюю, Геодезическую и Космическую.

«Дорстройфлот»

Компанией владеет Илья Никитин. Стоимость контракта составила 137,6 млн рублей. Фирма отремонтирует улицы Обскую, Ядринцевскую, Нарымскую, Шевченко, Вересаева и Нахимова.

«Перлит Строй»

Компанией владеет бизнесмен Коля Кулиджанян. Общая сумма контракта составила 112,6 млн рублей. Фирма отремонтирует улицы Орджоникидзе, Добролюбова и Донецкую.

«Дорсиб Плюс»

Компанией владеют Иван Дингес и Евгений Дингес. Контракт заключен на 58,7 млн рублей. Ремонт проведут на улицах Военная, Немировича-Данченко, Чаплыгина и Ядринцевская

«СТС-Плюс»

Компанией владеет Октай Мирза Оглы Гусейнов. Сумма контракта – 42 млн рублей. Фирма отремонтирует проезд Виктора Ващука, улицу Максима Горького и проспект Димитрова.

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