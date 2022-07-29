Названа схема проезда по Октябрьскому мосту в Новосибирске после 29 июля

Уточняется, что проезжаю часть дамбы начнут сужать поэтапно с вечера этого дня. Это связано с реконструкцией дороги. Подробная схема:
Ограничивать проезд будут в четыре этапа:
в направлении Октябрьского района — дорогу сузят до одной (правой) полосы;
в направлении Октябрьского района — закроют правую и среднюю полосы, но задействуют одну из полос встречного движения. В результате у тех, кто едет в сторону площади Лыщинского, останется только две полосы;
в направлении площади Лыщинского — дорогу сузят до одной (правой) полосы;
в направлении площади Лыщинского — закроют правую и среднюю полосы, но задействуют одну из полос встречного движения. В результате у тех, кто едет в сторону Октябрьского района, останется только две полосы.
«Планируется, что работы на каждом этапе будут занимать по пять дней», — уточнили в департаменте.