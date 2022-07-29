Названа схема проезда по Октябрьскому мосту в Новосибирске после 29 июля

Названа схема проезда по Октябрьскому мосту в Новосибирске после 29 июля
Названа схема проезда по Октябрьскому мосту в Новосибирске после 29 июля
Вчера, 08:26ГородФото: Медиахолдинг1Mi

Проезд по Октябрьскому мосту в Новосибирске ограничат с 29 июля

В пятницу, 29 июля ограничат проезд по Октябрьскому мосту в Новосибирске. Информацию подтвердили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Уточняется, что проезжаю часть дамбы начнут сужать поэтапно с вечера этого дня. Это связано с реконструкцией дороги. Подробная схема:

Ограничивать проезд будут в четыре этапа:

  • в направлении Октябрьского района — дорогу сузят до одной (правой) полосы;

  • в направлении Октябрьского района — закроют правую и среднюю полосы, но задействуют одну из полос встречного движения. В результате у тех, кто едет в сторону площади Лыщинского, останется только две полосы;

  • в направлении площади Лыщинского — дорогу сузят до одной (правой) полосы;

  • в направлении площади Лыщинского — закроют правую и среднюю полосы, но задействуют одну из полос встречного движения. В результате у тех, кто едет в сторону Октябрьского района, останется только две полосы.

«Планируется, что работы на каждом этапе будут занимать по пять дней», — уточнили в департаменте.

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