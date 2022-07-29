Названа схема проезда по Октябрьскому мосту в Новосибирске после 29 июля

Ограничивать проезд будут в четыре этапа:

в направлении Октябрьского района — дорогу сузят до одной (правой) полосы;

в направлении Октябрьского района — закроют правую и среднюю полосы, но задействуют одну из полос встречного движения. В результате у тех, кто едет в сторону площади Лыщинского, останется только две полосы;

в направлении площади Лыщинского — дорогу сузят до одной (правой) полосы;