Новосибирский депутат Антонов высказался о стройке ЖК на месте «Универсама»

Проект жилого комплекса на месте «Универсама» по-прежнему требует обсуждения. Об этом заявил депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов в разговоре с Atas.info.
О планах по строительству четырёх высотных зданий в центре Новосибирска стало известно на архитектурно-градостроительном совете, который состоялся в мэрии 30 марта. Проект был предварительно одобрен единогласно.
По словам Ростислава Антонов, в данном заседании он не участвовал. На совете была его помощница, которая по этому поводу не выступала.
«Я мнения нового не озвучивал. Говорю, как и раньше, к проекту есть множество вопросов, которые нужно обсуждать с застройщиком, жителями и администрацией. Я слежу за ситуацией», - сказал депутат.
Антонов рассказал, что придерживается одного мнения по поводу застройки ЖК в центре города. Ещё в январе 2022 года на заседании комиссии по проектам планировки территорий он высказался против строительства многоэтажек возле домов по улицам Ленина и Советской.
Напомним, ранее жильцы жилых домов возле «Универсама» признались, что прибывают в шоке от идеи городских властей. Они намерены защищаться.