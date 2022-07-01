Чем занимался задержанный ФСБ профессор НГУ: рассказали студенты и коллеги

Сотрудники ФСБ задержали заведующего лабораторией физического факультета НГУ Дмитрия Колкера за госизмену. Студенты и коллеги ученого рассказали Atas.info, чем он занимался в своей научной деятельности.

«Одной из задач перед разработчиками лазеров стала борьба за стратегическое оружие» Одна из студенток физического университета Ксения Б. проанализировала последние его научные статьи и рассказала, что в основном он изучал лазеры и волоконные структуры. «Он рассматривает определенные кристаллы, которые могут, например, увеличивать частоту лазерного излучения. При этом волоконные структуры были почти всегда засекречены – это явно не связано с проведением спецоперации на Украине», - сказала студентка. Экспертное заключение, что в презентациях Дмитрия Колкера не содержалось гостайны. Фото: Максим Колкер / VK Она отметила, что на лекциях всегда звучала цитата – «Одной из первых задач поставленных перед разработчиками лазеров стала борьба за стратегическое оружие массового поражения». Поэтому она предположила, что он мог работать и с разработками подобного рода, но это только предположение, ведь на деле все могло быть проще, потому что предположительно его задержали за выступление на сходке со студентами в Китае. «Он заботился о молодежи» Доцент кафедры квантовой электроники ФФ НГУ Илья Бетеров назвал Дмитрия Колкера физиком-экспериментатором хорошего уровня. «К нему в лабораторию приходила хорошая молодежь, и он о ней заботился. Мы очень надеялись на его выздоровление и возвращение к работе», - сказал преподаватель. Могли задержать за презентации в Китае - заявил сын Сын ученого Максим Колкер написал у себя на странице в соцсети «ВКонтакте», что 29 июня он отвез отца на каталке в клинику «Авиценна», потому что у него четвертая стадия рака – он даже не может сам есть. Спустя день его забрали сотрудники ФСБ и увезли на самолете в Москву, где его отправят в СИЗО. Фото: Бумага с названиями презентаций, за которые Дмитрия Колкера обвиняют. Максим Колкер / VK Он считает, что причиной задержания отца являются презентации, которые читались студентам в Китае на международном съезде. При этом рядом с ученым всегда был приставлен сотрудник ФСБ, а на английском языке выступления были запрещены. Все доклады заверяются в специальных местах для подтверждения отсутствия государственной тайны. Стоит отметить, что презентация в Китае проходила еще четыре года назад - это получается, что расследование длилось с 2018 года. Спустя такое большое время было замечено раскрытие гостайны.

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