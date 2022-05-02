Блогер из Москвы заявил об избиении и ограблении в Новосибирске

Видеоблогер из Москвы сообщил в соцсетях об избиении и ограблении жителем Новосибирска за плохой отзыв о городе.

Блогер из Москвы заявил в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», что его избил и ограбил местный житель после того, как он назвал город скучным. «Сначала обидчик писал мне в чат. Я не особо зацикливал внимание. Потом я увидел, что он ко мне подходит во время стрима. Он наезжал на меня, за мои слова и внешний вид, впоследствии ударил и забрал кошелек. Момент попал не только на трансляцию, прохожие тоже успели заснять произошедшее», - написал блогер. Подписчики группы заметили в видеозаписи с избиением блогера постановку, так как блогер корчился от ударов, а их даже не было.

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