Начальница почты похитила свыше 1 млн рублей в Новосибирской области

Начальница почты похитила свыше 1 млн рублей в Новосибирской области
Начальница почты похитила свыше 1 млн рублей в Новосибирской области
Сегодня, 11:28КриминалФото: Медиахолдинг1Mi
Женщина уже вернула почтовому отделению 200 тысяч рублей.

В Новосибирской области перед судом предстанет 50-летняя начальница почтового отделения в Каргате, которая украла более 1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, женщина являлась руководитель почты в Новосибирской области с 2017 по 2020 год. За это время она похитила казённые деньги в общей сумме более миллиона рублей.

Сибирячка присвоила товарно-материальные ценности на 435 тысяч рублей, а также деньги в размере более 700 тысяч рублей. Ими она распорядилась по собственному усмотрению.

Известно, что общая сумма похищенного составила более 1 миллиона рублей. При этом, 200 тысяч женщина уже вернула учреждению.

В скором времени женщину ожидает суд. Санкции статьи предусматривают наказание в виде до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в 2019 году другая начальница отделения почты в селе Марусино в Новосибирской области похитила 710 тысяч рублей.

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