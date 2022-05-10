Мужчина с ножом напал на молодую пару в Новосибирске

Мужчина с ножом напал на молодую пару в Новосибирске
Мужчина с ножом напал на молодую пару в Новосибирске
Сегодня, 21:15КриминалАлександр КондратьевФото: АСТ-54
Водитель иномарки с ножом напал на парня с девушкой из-за конфликта, который произошел у них на дороге на улице Комсомольской возле остановки «Северо-Чемской жилмассив» в Новосибирске.

На кадрах видно, что автомобили Honda Fit и Daewoo Matiz не смогли между собой разъехаться. В результате этого произошел конфликт, а во время него один из мужчин взял в руки нож и эффектно спрыгнул с ним с капота автомобиля прямо в сторону молодой пары.

Парень с девушкой напугались такого неожиданного приема от мужчины, поэтому они начали отходить от разъяренного человека – он на них активных нападок не осуществлял.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что в сообщение поступило в отдел полиции около 19:00. Полицейские выезжали на место происшествие и доставили всех участников конфликта в отделение для разбирательства.

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